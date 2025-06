L'hôpital de l'amitié Niger-Turquie, situé à Niamey, la capitale du Niger, a été inauguré en septembre 2019 par la TIKA (Agence turque de coopération et de coordination) sur instructions du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Cet établissement médical a été fondé dans le cadre d'un accord de coopération dans les domaines de la santé et des sciences médicales signé entre le gouvernement de la République de Turquie et le gouvernement de la République du Niger à Niamey le 8 janvier 2013.

L'hôpital, qui a ouvert ses portes en septembre 2019 en tant qu'hôpital spécialisé en gynécologie et obstétrique, fonctionne selon un modèle de partenariat entre le ministère de la Santé de la République de Turquie et le ministère de la Santé publique du Niger.

Depuis son ouverture, il a connu une expansion significative et comprend désormais plus de 8 cliniques externes, des blocs opératoires modernes, une unité de soins intensifs, une dizaine de chambres pour les patients, des incubateurs pour les soins néonatals, une salle d'accouchement équipée, un centre d'imagerie médicale avancée, un laboratoire de diagnostic complet et une pharmacie bien approvisionnée.

D'après les observateurs, l'hôpital en question est devenu un centre médical de référence dans la région, offrant des services de qualité à la population nigérienne et contribuant ainsi à renforcer le système de santé du pays.

Ce centre joue également un rôle essentiel dans la formation du personnel médical local en fournissant des opportunités d'apprentissage et d'échange d'expertise avec les professionnels turcs.

Les mêmes sources estiment que cette initiative témoigne de l'engagement de la Turquie à soutenir le développement du secteur de la santé au Niger et à promouvoir les relations bilatérales.