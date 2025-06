Par Mamadou Dian Barry

Les 30 mégawatts, représentant, la capacité de cette centrale solaire, sera injectée dans le réseau de la NIGELEC, la société nationale d’électricité du Niger, a indiqué le ministre de l’énergie et des énergies renouvelables, Ibrahim Yacouba, mercredi en présence du chef de l’Etat, Mohamed Bazoum accompagné du chef de la diplomatie de l'Union Européenne, Josep Borell à la tête d’une délégation à Gorou Benda qui abrite le site.

Le coût du projet, réalisé grâce un partenariat avec l’union Européenne, est estimé à environ 20 milliards de F CFA.

"Il y a 555 670 panneaux (solaires). C’est impressionnant et c’est un investissement remarquable pour des résultats tout aussi remarquables parce que nous aurons une composante importante de l’électricité de que nous allons consommer désormais qui nous sera garantie et en énergie renouvelable, qui ne laisse aucune forme de déchets", a déclaré le président Mohamed Bazoum.

Le chef de l’Etat assure qu’avec cette infrastructure, qui sera mis en oeuvre à partir du 25 août prochain, les délestages que connaissent la région de la capitale notamment se réduiront fortement.

Le dirigeant renseigne que le Niger importe actuellement à peu près 70 mégawatts du Nigéria voisin pour assurer la desserte en électricité de la région de Niamey.

"Nous sommes engagés dans d’autres projets de ce type, voire plus ambitieux et lorsque tout cela sera en place, les coupures de courant qui font souffrir les populations relèveront du mauvais souvenir », a déclaré le chef de l’Etat.

"Le Niger est un partenaire solide et fiable"

En visite de deux jours avec sa délégation au Niger, le Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a qualifié le Niger de "moteur économique du Sahel".

"Le Niger est un partenaire solide et fiable, tant sur le plan politique que sur le plan de la sécurité. Et nous soutenons énormément le président Bazoum, de toutes nos forces. Nous soutenons sa vision régionale, sa vision du développement économique qui allie la sécurité à la croissance et à l'éducation", a déclaré Josep Borrell.

À la fin de l'année dernière, l'UE a annoncé qu'elle soutiendrait les forces armées nigériennes dans le cadre d'une mission militaire dans la région.

Après les coups d'État militaires au Mali et au Burkina Faso, le Niger est le dernier des trois voisins à être dirigé par un gouvernement démocratiquement élu.