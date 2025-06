Par Abdulwasiu Hassan et Sani Aliyu

Dans un vaste champ cuit par le soleil, quelque part dans l'arrière-pays du Soudan ravagé par la guerre, Abker Arzika explique avec la clarté d'un praticien consommé de son métier le dur labeur que doit subir un morceau de peau animale pour se transformer en cuir luxueux.

"C'est de la peau brute séchée au soleil", explique M. Arzika à TRT Afrika, en montrant une pile de peaux d'animaux à moitié sèches qui gisent sur le sol.

Il se trouve dans un champ de tannerie typique, l'une des dizaines d'entreprises traditionnelles de ce type qui parsèment le paysage soudanais. Le champ est parsemé de fosses rectangulaires destinées à tremper les peaux brutes dans diverses solutions chimiques et végétales dans le cadre d'un processus de tannage complexe.

Des pilotis en bois fixés à quelques mètres les uns des autres - d'un bout à l'autre du champ - soutiennent ce qui, de loin, ressemble à des cordes à linge.

Les travailleurs utilisent des outils en forme de lame pour gratter les derniers vestiges de chair animale séchée sur les morceaux de peau mis à sécher au soleil.

La tâche consistant à nettoyer la peau de ses "impuretés" doit être parfaite pour que le cuir fini soit de la plus haute qualité, explique Arzika.

De grosses sommes d'argent

Si la qualité des peaux transformées provenant des tanneries traditionnelles du Soudan reste en quelque sorte une référence mondiale, cette activité séculaire semble avoir été mise à mal par les combats qui se déroulent actuellement dans le pays.

Les importations de peaux en provenance du Nigeria et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest se réduisent comme peau de chagrin, tout comme les exportations de cuir des producteurs du continent.

Le tannage traditionnel et industriel contribue de manière significative à l'économie africaine. Par exemple, le Nigeria a gagné 3 milliards de dollars rien qu'avec l'industrie du cuir au cours des 20 dernières années, selon les données de la Banque mondiale.

Des pays comme le Soudan, le Tchad et le Sénégal tirent 5 à 10 % de leur revenu total du cuir, tandis que le Kenya, le Burundi et la Tanzanie génèrent jusqu'à 11 % de leur chiffre d'affaires brut.

Au Soudan, des milliers de personnes qui se sont engagées dans l'activité traditionnelle de la tannerie affirment qu'elles ont un emploi rémunéré en raison de la demande mondiale de cuir en provenance d'Afrique.

Ishaq Sa'adu, un Nigérian installé au Soudan, fait partie de ceux qui ont élargi leurs horizons en même temps que les opportunités croissantes.

"Auparavant, nous ne faisions que du tannage. Aujourd'hui, nous exportons du cuir vers le Nigeria", explique Ishaq à TRT Afrika.

L'héritage du cuir

Le travail dans les tanneries traditionnelles requiert une grande expertise, depuis le nettoyage des impuretés de la peau et l'élimination de l'air qui s'y trouve jusqu'au polissage du cuir, qui devient souple et brillant.

Le traitement des peaux consiste à tremper les pièces dans l'eau pendant une journée, puis à les enduire de cendres de bois de chauffage. "Nous appliquons également de la potasse, mais comme le potassium est désormais cher, c'est la cendre que nous utilisons le plus souvent", explique Arzika.

Un autre ingrédient appelé "jhir" est ajouté à la peau trempée et laissée ainsi pendant deux jours, après quoi la peau se détache.

La peau est ensuite trempée dans une fosse d'eau avant d'être plongée dans une solution d'acacia nilotica. Une fois séchée, la viande est grattée. Quelques autres trempages dans la solution d'acacia nilotica suivent avant l'application de sel sur la peau.

Les méthodes de tannage traditionnelles permettent de produire du cuir adapté à une variété d'accessoires de mode tels que des sacs, des chaussures et des ceintures fabriqués en Afrique et à l'étranger.

L'activité peut être rentable, mais la guerre au Soudan a rendu plus difficile l'importation de peaux d'animaux dans le pays pour les traiter et les exporter.

Les tanneries traditionnelles ont été les plus durement touchées par le conflit, et elles s'accrochent à l'espoir que la paix reviendra bientôt dans le pays et qu'elles pourront ajouter à la chaîne de valeur et continuer à tirer leur subsistance de ce qui est encore potentiellement un commerce florissant à l'échelle mondiale.