Par Nuri Aden

Lorsqu'elle défilait sur la rampe en tant que mannequin, sa grâce suscitait les halètements d'un public envoûté par sa beauté. Faraja Nyalandu, Miss Monde Tanzanie 2004, a ensuite tout abandonné pour joindre le geste à la parole et faire la différence.

Faraja est la fondatrice de Shule Direct, une plateforme technologique qui permet à des millions d'enfants des écoles primaires et secondaires de Tanzanie d'accéder à du matériel pédagogique qui serait autrement hors de leur portée.

Il lui a fallu quatre ans après avoir obtenu son diplôme de droit à l'université d'East London en 2009 pour s'embarquer dans une aventure qui allait transformer le secteur de l'éducation de cette nation africaine tentaculaire.

Le travail d'amour de Faraja permet de s'assurer que le programme scolaire national atteint les coins les plus reculés de la Tanzanie dès qu'il est publié dans la capitale, Dar es Salaam.

Pour les moins privilégiés des régions rurales de Tanzanie, cet accès rapide et facile aux contenus éducatifs est une aubaine, car leurs enfants ont une chance d'échapper à la pauvreté, guidés par la lumière de l'apprentissage.

Alors, comment une personne née dans l'opulence, éduquée dans les meilleurs instituts et évoluant dans le monde du glamour et des paillettes a-t-elle trouvé sa vocation au service de ceux qui n'ont pas accès à une éducation digne de ce nom ?

L'histoire de Faraja suit la trajectoire d'un petit nombre de personnes consciencieuses qui réalisent le pouvoir de la technologie comme un grand niveleur et l'utilisent pour changer des vies.

"La technologie a un grand rôle à jouer dans la réalisation des objectifs d'apprentissage et d'enseignement. Shule Direct propose un contenu éducatif via le web et un simple téléphone portable. Il s'agit notamment de formations sur divers sujets conformes au programme national", explique M. Faraja à TRT Afrika en marge de la conférence NEXT du Forum mondial de la TRT.

"Cette technologie est également très utile pour les petites filles, compte tenu de la myriade de défis auxquels elles sont confrontées. Une fille manque l'école à cause de la pression des tâches ménagères, parfois à cause d'une grossesse, et d'autres problèmes familiaux qu'elle peut rencontrer. Shule Direct permet à la jeune fille de recevoir plus facilement une formation à la maison", explique-t-elle.

Une mission née

Malgré son enfance privilégiée, qui l'a amenée à recevoir une éducation de qualité à Dar es Salaam et à partir à l'étranger pour ses études supérieures, les dures réalités de son pays natal n'ont jamais échappé à Faraj

En 2013, elle a fondé Shule Direct en tant qu'entreprise sociale, encouragée par son expérience personnelle d'apprentissage en ligne qui lui a permis de rester connectée à son environnement académique tout en conciliant son rôle de parent et ses études.

Faraja connaissait également les difficultés d'accès aux ressources pédagogiques en Tanzanie, ce qui l'a incitée à trouver une solution pour créer un semblant d'égalité dans le secteur universitaire en fournissant numériquement du matériel pédagogique à tous les étudiants, quel que soit leur milieu d'origine.

Selon Faraja, Shule Direct va désormais bien au-delà du simple soutien scolaire aux étudiants les moins privilégiés. La plateforme les aide également à perfectionner leurs compétences numériques, les préparant ainsi à des carrières potentielles dans la création de contenu.

Shule Direct s'associe à des enseignants qualifiés pour développer des programmes web et mobiles complets qui comprennent des leçons, des tutoriels, des quiz et des contenus multimédias.

Selon M. Faraja, Shule Direct comble également le fossé entre le nombre d'enseignants et le taux de formation du pays. Des données antérieures montrent que les écoles primaires tanzaniennes sont confrontées à un ratio enseignant-élèves de 1/180, et à une pénurie de plus de 40 000 instituteurs.

Inadéquation de l'éducation

La Tanzanie, une nation de jeunes avec plus de 50 % de la population âgée de moins de 18 ans, est confrontée au défi de les éduquer malgré la déclaration du gouvernement sur la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire universel.

Les rapports sur l'état de l'éducation en Tanzanie révèlent que le secteur souffre de difficultés insurmontables telles que le nombre insuffisant d'enseignants qualifiés, le manque de matériel d'apprentissage et d'enseignement adéquat, la pénurie de classes et la pénurie d'outils éducatifs.

Au début de l'année 2023, le Conseil national des examens de Tanzanie a mis fin au système de classement des écoles et des élèves.

Lors de l'annonce de cette décision, le secrétaire exécutif par intérim de l'organisation, Athumani Salumu Amasi, a cité la concurrence déloyale, la disparité entre les écoles urbaines et rurales, l'inégalité dans le secteur de l'éducation et la prévalence d'environnements d'apprentissage différents comme les raisons de cette action.

C'est là que Shule Direct intervient. "Nous utilisons des plates-formes technologiques pour proposer des programmes aux élèves des écoles primaires et secondaires, afin qu'ils aient accès à du matériel pédagogique, et nous fournissons également aux enseignants des connaissances et des ressources supplémentaires pour qu'ils deviennent de meilleurs professeurs", explique Faraja.

Ses efforts ne sont pas passés inaperçus. L'innovation et le zèle sociétal inhérents à Shule Direct ont valu à Faraja de nombreuses récompenses.

Faraja a reçu le prix "Leading Woman in Technology in Africa". En 2016, elle a été récompensée lors des Tanzania Leadership Awards. Les Africa Youth Awards ont également classé Faraja parmi les 100 jeunes Africains les plus influents.

Mme Faraja siège à divers conseils d'administration et en dirige certains, notamment en tant que présidente du Tanzania Education Network/Mtandao wa Elimu Tanzania.

À la fin de l'année dernière, elle a été élue membre du conseil d'administration de la Campagne mondiale pour l'éducation (CME). En 2020, elle a été nommée parmi les jeunes leaders mondiaux par le Forum économique mondial.

Pour une jeune femme, la cadette de sa famille, c'est peut-être plus que ce que Faraja s'était fixé comme objectif dans sa quête de la beauté du don.