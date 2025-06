L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a mis en garde contre un "chaos indescriptible" s'il n'est pas en mesure de se présenter aux élections de février.

Il s'agit de ses premiers commentaires publics depuis que le président Macky Sall a confirmé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat.

"Il n'y aura pas d'élections dans ce pays, ou il y aura un chaos indescriptible si le président Macky Sall utilise des astuces judiciaires pour empêcher ma candidature", a déclaré Ousmane Sonko lors d'une interview virtuelle avec le média français France 24.

M. Sonko, homme politique au tempérament de feu et adversaire le plus farouche de M. Sall, a été condamné le mois dernier à deux ans de prison pour corruption morale d'une jeune femme, une condamnation qui le rend inéligible.

Cette décision a entraîné les troubles les plus graves que le Sénégal ait connus depuis des années, faisant 16 morts, selon les autorités, et une trentaine, selon l'opposition.

Un troisième mandat controversé

M. Sall, qui arrive au terme de son deuxième mandat, a annoncé lundi, lors d'un discours à la nation, qu'il ne briguerait pas un troisième mandat controversé lors des élections de l'année prochaine.

La constitution stipule qu'un président ne peut exercer plus de deux mandats, mais les partisans de M. Sall ont fait valoir que le compteur avait été remis à zéro grâce à une révision de 2016.

Ces derniers mois, il est resté vague sur la question d'un troisième mandat, entretenant l'ambiguïté exploitée par l'opposition.

Jeudi, M. Sonko a déclaré que le président avait pris la décision de ne pas se présenter, "non pas parce qu'il est démocrate", mais en raison de "la pression populaire et internationale".

Il a ajouté qu'il n'y avait aucune raison de le féliciter pour cette décision.

Pardonner et oublier

Bien qu'il ait déclaré que les personnes au pouvoir étaient déterminées à l'éliminer de la course à la présidence, M. Sonko a indiqué qu'il était "prêt à pardonner" et même à "oublier" s'il était autorisé à se présenter.

Appelant à des élections libres, transparentes et inclusives, M. Sonko a déclaré qu'il espérait que M. Sall terminerait bien son mandat "et que lui et sa famille pourraient partir en paix".

Il a également déclaré qu'il n'était actuellement pas en contact avec M. Sall.

Les forces de sécurité ont bloqué Sonko à son domicile dans la capitale Dakar depuis le 28 mai, plusieurs jours avant la décision de justice.