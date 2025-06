Le président sénégalais Macky Sall a insisté, jeudi, sur la nécessité de préserver la paix et la stabilité au Sénégal afin de favoriser les investissements.

Sall présidait l'ouverture de la 1ere édition du forum "Invest in Sénégal" au Cicad de Diamniadio ( Dakar).

“Notre premier investissement, celui qui doit attirer et faire prospérer tous les autres, c’est d'abord la paix, la sécurité, la stabilité et l’Etat de droit", a soutenu Sall dans son allocution.

“Ce sont les clefs qui ouvrent la porte au commerce et à l’investissement. C’est ce que tout investisseur avisé cherche à évaluer avant de miser sur un pays", a-t-il insisté, soulignant ainsi la responsabilité primordiale des pouvoirs publics de veiller à ces fondamentaux pour un environnement des affaires attractif.

De violentes manifestations faisant suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme avaient éclaté au Sénégal juste un mois avant ce forum. Des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants ont également été déplorés.

“Le Forum doit s’inscrire dans une logique de perfectionnement en restant à l’écoute des partenaires du secteur privé et en intégrant les meilleures pratiques qui se font ailleurs, aussi bien à l’échelle continentale qu’à l’échelle internationale”, a ainsi soutenu le président sénégalais, déclinant l'ambition du forum.

"Nous devons évoluer dans un environnement de libre concurrence et compétition, tous nos partenaires doivent se mettre en tête que c’est la compétition en Afrique", a-t-il par ailleurs insisté, faisant comprendre aux investisseurs qu'il n'y a plus de monopole en Afrique.

Le vice-président de Côte d'ivoire, Tiemokho Meyliet Koné, a souligné pour sa part l'impossibilité pour nos Etats d'assurer les investissements à même de combler le gap en infrastructures et accélérer la croissance.

" Nos Etats ne peuvent assurer seuls le financement de ces investissements qui, dans une économie moderne, reviennent principalement au secteur privé tant national qu'international", a noté Koné qui a représenté le président Alassane Ouattara à la rencontre.

La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur de cette 1ere édition du forum.

Selon le vice-président, les deux pays constituent les moteurs économiques de la zone Uemoa (Union économique et monétaire ouest africaine) avec une contribution combinée d'environ 60% du PIB.

Selon une noté des organisateurs, plus de 2500 participants prennent part au Forum qui se poursuit jusqu'au 8 juillet avec au menu des panels, des expositions et des rencontres B to B.