Au cours de rencontres individuelles et entre délégations,c et Zelensky devraient discuter des relations entre les deux pays, ainsi que de questions régionales et internationales, notamment des derniers développements de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, de l'accord céréalier, qui doit expirer le 17 juillet, et de la garantie de la paix et dans la région de la mer Noire.

La Turquie, les Nations unies, la Russie et l'Ukraine ont signé l’année dernière à Istanbul un accord visant à reprendre les exportations de céréales à partir de trois ports ukrainiens, qui avaient été interrompues après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en février. Un centre de coordination conjoint, composé de représentants des trois pays et de l'ONU, a été mis en place à Istanbul pour superviser les expéditions.

Dans le cadre de cet accord, plus de 32 millions de tonnes de céréales ont été acheminées vers les populations dans le besoin, selon des responsables turcs.

Les responsables russes ont fortement laissé entendre qu'ils pourraient bloquer l'extension de l'accord sur les céréales ce mois-ci, reprochant à certaines parties un non-respect de l'accord.

La Turquie, reconnue internationalement pour son rôle de médiateur entre l'Ukraine et la Russie, a appelé à plusieurs reprises Kiev et Moscou à mettre fin à la guerre par la négociation.

L'année dernière, les délégations russe et ukrainienne se sont rencontrées à Istanbul pour des pourparlers de paix. La Turquie avait également accueilli les ministres des affaires étrangères russe et ukrainien à Antalya la même année.