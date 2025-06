"Des personnes armées non identifiées ont ouvert le feu contre un convoi logistique de la force de la Minusma qui se déplaçait de la (localité de) Labbezanga vers Gao", a déclaré la source.

Gao est la plus grande ville du nord du pays.

Le Mali est sous régime militaire depuis le coup d'État d'août 2020, et est confronté à une crise sécuritaire depuis que des insurrections djihadistes et séparatistes ont été déclenchées dans le nord du pays en 2012.

Un camion-citerne s'est renversé lors de l'attaque de jeudi, blessant un civil malien, selon la source.

Les autorités militaires maliennes imposent de plus en plus de restrictions opérationnelles aux forces de maintien de la paix et ont également rompu l'alliance de longue date du Mali avec l'ancienne puissance coloniale, la France.

Le 30 juin, le Conseil de sécurité des Nations-Unies a décidé de mettre fin à une mission de maintien de la paix, vieille de dix ans au Mali. La junte militaire s'est en effet alignée sur la Russie et a exigé le retrait de la mission de maintien de la paix qui luttait contre les djihadistes.

Se fondant sur le principe selon lequel les forces de maintien de la paix doivent obtenir le consentement du gouvernement hôte, le Conseil de sécurité a voté à l'unanimité en faveur d'une retrait graduel de la mission.

La Minusma a été la mission la plus côuteuse pour l'ONU, avec 1,2 milliard de dollars par an. A noter que 74 soldats de la paix ont trouvé la mort depuis la création de cette force en 2013.