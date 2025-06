Les affrontements ont repris, vendredi matin, dans la capitale soudanaise, Khartoum, entre l'armée et les Forces de soutien rapide, en utilisant des armes lourdes et légères.

C'est ce qu'ont affirmé des témoins oculaires à Anadolu, précisant que le bruit des canons a été entendu et que des avions de combat ont survolé la périphérie sud de Khartoum, tandis que d'autres ont rapporté avoir vu des nuages ​​de fumée au-dessus de la région de Bahri.

Dans la ville d'Omdurman, à l'ouest de la capitale, des témoins oculaires ont déclaré que la région a été théâtre de combats à l'arme lourde et légère.

Dans la ville d'El-Obeid, le centre de l'Etat du Kordofan du Nord (sud), des témoins oculaires ont rapporté que les Forces de soutien rapide assiègent toujours la ville.

Selon la même source, "les Forces de soutien rapide ont pris d'assaut la ville de Bara dans l'État et pillé des banques, des pharmacies et des maisons".

Depuis le début de la guerre, la ville d'Al-Obeid a connu des affrontements intermittents entre les deux parties, entrainant des coupures d'électricité et d'eau et la détérioration des services de santé dans les hôpitaux de la ville.

Les deux parties échangent des accusations sur le déclenchement des combats et des violations et l'échec d'une série d'armistices qui n'ont pas réussi à mettre fin aux affrontements qui se poursuivent depuis le 15 avril.

Les violences ont fait jusqu'à présent des centaines de morts et des milliers de blessés parmi les civils, en plus d'une vague de déplacement et de refuge, principalement vers les pays voisins.