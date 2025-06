Sur une plage au sud du centre économique de la Côte d’Ivoire, Abidjan, un groupe de pêcheurs passe la journée assis à l’ombre à jouer aux cartes.

Normalement, ils devraient être sur leurs bateaux - connues sous le nom de pirogues – en train de pêcher en mer.

Mais ce mois-ci, il leur a été interdit de le faire afin d’aider le secteur de la pêche du pays, gravement touchées par la crise, à se reconstituer.

“Nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien faire du tout”, a insisté Patrick Ange Yao, pêcheur depuis début 2020.

“Nous sommes assis ici, nous discutons. Mais nous ne savons même pas où aller, nous tournons en rond”, a -t-il ajouté.

La surpêche, aggravée par le changement climatique, a laissé les eaux au large de cet État d’Afrique de l’Ouest dans un état alarmant, dépourvu de prises décentes.

Repos biologique annuel

En mai, le gouvernement a annoncé une “période de repos biologique annuel” dans la zone économique exclusive du pays, qui s’étend sur 200 000 kilomètres carrés.

Cette mesure implique l’interdiction de la pêche au chalut pour une série d’espèces commerciales, notamment le thon rouge, la sardinelle, l’anchois et le thon à nageoires jaunes.

Les pêcheurs artisanaux sont interdits d’activité en juillet et les navires “industriels et semi-industriels” en juillet et août.

Il se plaignent de ce que cette interdiction s’est faite sans aucune aide, ce qui, disent-ils, a plongé les familles des petits pêcheurs dans la précarité.

Yao et d’autres hommes d’Aleya, un village situé entre Abidjan et la mer, ont déclaré qu’ils appartenaient à l’ethnie Alladian, une communauté qui, depuis des générations, vit de la pêche.

Ils n’imaginent pas faire autre chose.

“Nous pêchons et nos femmes vendent le poisson, alors quand la pêche s’arrête, tout s’arrête”, a déclaré Yao.

Certains de leurs conjoints achètent du poisson congelé et le revendent à la sauvette pour essayer de gagner leur vie, mais “nous ne gagnons rien”, déplore Gladys Donco, épouse d’un pêcheur et commerçante depuis 32 ans.

Le poisson congelé ne rapporte que 3 000 francs CFA (5 dollars) par jour, expliquent Mme Donco et son amie Alice Koffi.

En comparaison, un mois fructueux entre juillet et décembre, où l’on pêche la daurade ou une espèce appelée barbe à fourche, peut rapporter jusqu’à 500 000 francs.

Les revenus de la pêche sont répartis entre les pêcheurs, qui travaillent généralement par équipes de cinq.

Ils perçoivent généralement un salaire supérieur au salaire minimum du pays, qui est de 75 000 francs (125 dollars).

Dommages causés par les chalutiers

La Côte d’Ivoire n’est pas le seul pays d’Afrique de l’Ouest dont le secteur de la pêche traverse une crise.

Amnesty International a rapporté en mai que la surpêche chronique, en particulier celle pratiquée par les chalutiers industriels étrangers, avait un impact “dévastateur” sur la région, coûtant à la Gambie, à la Mauritanie, au Sénégal, à la Guinée-Bissau, à la Guinée et à la Sierra Leone des pertes de 2,3 milliards de dollars par an.

Le changement climatique constitue une autre menace.

Selon la Banque mondiale, le réchauffement des océans et l’augmentation des niveaux de dioxyde de carbone entraîneront une baisse de 40 % des prises au large de la Côte d’Ivoire d’ici à 2100.

À Aleya, d’autres pêcheurs étaient assis sur leur pirogue, dos à la mer, faisant la navette entre les aiguilles pour réparer leurs filets, tandis qu’un énorme thonier se profilait à l’horizon.

Les thoniers industriels seront interdits de pêche de janvier à mars.

Selon les pêcheurs, il est hors de question d’enfreindre l’interdiction.

Les patrouilles de bateaux “sortent à 23 heures tous les soirs”, a déclaré l’un d’entre eux, Ismael Emmanuel Maniga.

Nombreux sont ceux qui affirment que l’impact de la pêche artisanale sur la reproduction des poissons est bien moindre que celui de la pêche industrielle.

"Si les poissons sont là, une pirogue peut rentrer avec une prise de 500 à 600 kilogrammes, lors d’une sortie de plusieurs jours", a déclaré M. Yao.

Mais même les chalutiers peuvent pêcher des tonnes de poissons au cours de la période, y compris des poissons juvéniles qui n’ont pas encore atteint leur maturité et ne se sont pas encore reproduits.

“Il faut au moins trois mois pour que les poissons reviennent” après qu’une zone ait été nettoyée, a déclaré M. Yao, faisant référence aux pratiques parfois illégales des chalutiers.

Les dégâts les ont obligés à s’aventurer plus loin en mer, vers la frontière du Ghana ou du Liberia, et jusqu’à 100 kilomètres de la côte, ont-ils expliqué.

“Nous avons des enfants, nous ne savons pas ce que nous allons faire pour les nourrir et garder un toit au-dessus de nos têtes”, a déclaré Kouame Benjamin Kouakou.