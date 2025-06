HRW a ainsi appelé les autorités tunisiennes à mettre fin aux expulsions de migrants originaires des pays sud du Sahara. Ces expulsions surviennent dans un contexte de tensıon après les funérailles d'un Tunisien de 41 ans, poignardé à Sfax lundi, lors d'une rixe entre Tunisiens et migrants.

Sfax, deuxième ville et centre économique de Tunisie, est un point de départ pour de nombreux migrants qui espèrent atteindre l'Europe par la mer, car proche de l'Italie.

"Les forces de sécurité tunisiennes ont expulsé collectivement plusieurs centaines de migrants et de demandeurs d'asile d'Afrique noire, y compris des enfants et des femmes enceintes, depuis le 2 juillet, vers une zone tampon éloignée et militarisée à la frontière entre la Tunisie et la Libye", a déclaré HRW dans un communiqué.

"De nombreux migrants ont fait état de violences de la part des autorités lors de leur arrestation ou de leur expulsion", a ajouté l'organisation humanitaire .

Lauren Seibert, chercheuse auprès de la division droits des réfugiés à HRW a exhorté le gouvernement tunisien à mettre fin aux expulsions collectives et à permettre d'urgence l'accès humanitaire aux migrants africains et aux demandeurs d'asile déjà expulsés en zones dangereuses.

Selon Human Rights Watch, les migrants qu'elle a interrogés affirment que "plusieurs personnes sont mortes ou ont été tuées dans la zone frontalière de la Libye" entre dimanche et mercredi, "certaines abattues et d'autres battues" par les forces de sécurité tunisiennes.

Par conséquent, HRW a appelé le gouvernement de Tunis à "enquêter sur les forces de sécurité impliquées dans les abus et à leur demander des comptes".