Par Sylvia Chebet

La ville d'Omdurman, au nord-ouest de Khartoum, la capitale du Soudan, est secouée par le vacarme incessant des coups de feu, des maisons en flammes et le spectacle relativement moins courant des débris d'un avion de guerre abattu, alors que de nouveaux affrontements entre l'armée soudanaise et les forces rivales mettent un terme à une accalmie de courte durée.

Le cessez-le-feu de l'Aïd n'était-il qu'un mirage destiné à accroître la misère d'une population réduite au silence et à la soumission par des tirs nourris ?

Au cours de la seule journée du 4 juillet, un hôpital a reçu plus de 100 civils blessés lors des combats entre les forces armées soudanaises (SAF) et les forces de soutien rapide (RSF) à Omdurman, a indiqué le Sudan War Monitor, citant les services d'urgence locaux.

L'hôpital Al-Nou, situé à quelques kilomètres au nord de la ligne de front, a également signalé des blessés lors des affrontements dans certaines zones voisines.

L'Initiative des volontaires pour soutenir l'hôpital Al-Nou a publié un appel urgent sur sa page Facebook, déclarant que la situation dans l'établissement était actuellement "un désastre".

"Depuis le matin, l'hôpital Al Nou souffre d'une grave pénurie de personnel, de fournitures médicales et de médicaments vitaux en raison des puissants affrontements qui se déroulent depuis l'aube, et avec des blessures graves, la situation est devenue catastrophique", peut-on lire dans le message.

Le comité préliminaire de l'Union des médecins du Soudan a exhorté le personnel médical à se rendre à l'hôpital Al-Nou pour apporter son soutien, indiquant qu'il y avait un besoin urgent de chirurgiens spécialisés ainsi que de fournitures essentielles telles que de la gaze chirurgicale et de l'anesthésie.

Jeux de guerre

Alors que les images et les sons de la guerre reviennent hanter certains quartiers de Khartoum, coïncidant avec la fin des festivités de l'Aïd, l'idée que le cessez-le-feu n'est qu'un subterfuge est plus que jamais d'actualité.

Les combats à Omdurman, du 2 au 4 juillet, auraient été plus intenses qu'ils ne l'avaient été depuis des semaines. Certains observateurs les ont même qualifiés de plus féroces depuis le début de la guerre.

Le Sudan War Monitor a rapporté qu'une bombe avait frappé des maisons de la rue Al-Radamia le 3 juillet, tuant trois personnes et en blessant cinq.

"En ce moment, nous n'entendons que le bruit des balles. Je ne sais pas ce qui se passe", a déclaré à TRT Afrika Abulgassim Ibrahim Hassan, un habitant du quartier Al-Taif de Khartoum.

Le dimanche précédent, un autre habitant de Khartoum a déclaré avoir été tiré de son sommeil par la cacophonie de "violents combats". Un autre encore a déclaré qu'il s'était levé au son du rugissement des avions de guerre.

Violations du cessez-le-feu

Un cessez-le-feu est souvent annoncé dans le cadre d'un processus de paix, suggérant un niveau d'engagement entre les parties rivales pour mettre fin à un conflit armé. Les experts en matière de paix et de résolution des conflits estiment toutefois qu'un cessez-le-feu est parfois violé délibérément pour des raisons allant de la provocation à la stratégie.

"Dans certains cas, les belligérants déclarent un cessez-le-feu pour des raisons tactiques, pour réarmer, rajeunir et même recruter, s'ils sentent que leurs troupes diminuent ou que le moral est bas. Mais, bien sûr, elles ne le déclarent pas", explique à TRT Afrika le Dr Mustafa Yusuf Ali, président de l'Institut de la Corne.

Souvent, les puissances extérieures poussent les parties à interrompre les combats pour des raisons humanitaires, afin de faciliter les opérations de secours et d'alléger les souffrances des civils.

Le dernier cessez-le-feu au Soudan a été demandé d'abord par les forces de soutien rapide et, un jour plus tard, par les forces armées soudanaises, qui l'ont qualifié d'"unilatéral", apparemment par respect pour la fête de l'Aïd.

"Ils ont appelé au cessez-le-feu sous le prétexte de l'Aïd, et ils ont réussi à se rajeunir et à revenir plus forts, ce qui va à l'encontre de l'objectif d'un cessez-le-feu", a déclaré M. Ali.

Une fois que le cessez-le-feu de la période des fêtes a expiré, la ligne de front de la guerre civile ne s'est pas contentée de faire comme si de rien n'était. "Franchement, la guerre s'est intensifiée", a déclaré le Dr Abeer Zakaria, membre du comité préliminaire de l'Union des médecins du Soudan.

Depuis la mi-avril, les combats entre les forces loyales au chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) de Hamdan Dagalo ont fait près de 3 000 morts. Selon le syndicat des médecins, au moins 22 des victimes étaient des médecins.

Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 2,2 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et près de 645 000 ont fui le pays.

Le cessez-le-feu de l'Aïd était le septième depuis le début de la guerre. Les nombreux cessez-le-feu précédents, négociés par les États-Unis et l'Arabie saoudite, ainsi que par le bloc régional de l'Union africaine, n'ont pas tenu.

La promotion des cessez-le-feu vise à créer une opportunité de dialogue, qui, s'il est couronné de succès, pourrait être suivi d'une trêve, puis d'un traité de paix.

Mais les enjeux sont élevés dans la bataille pour la suprématie entre les Forces armées soudanaises et les Forces de sécurité du Soudan, ce qui complique les efforts de rétablissement de la paix.

Chaque camp reste déterminé à écraser l'autre. Et avec chaque jour de violence qui passe, parfois plus horrible que le précédent, les perspectives de paix ne font que s'assombrir.