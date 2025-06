Le Soudan entre dans son troisième mois de conflit et de souffrances incessantes. Le sort de près de trois millions de personnes déplacées ne cesse de s'aggraver. Plus d'un demi-million de ces personnes déplacées ont fui vers les pays voisins.

Elles fuient l'escalade de la violence, transportant souvent leurs biens dans un simple sac en plastique, pour celles qui ont la chance de pouvoir le faire. J'ai vu leur peur.

Des femmes nouvellement veuves et des enfants portant des éclats d'obus dans le corps, et d'innombrables personnes laissées sans rien.

Les réfugiés du Sud-Soudan, d'Érythrée, d'Éthiopie et de Syrie font également partie de cet exode, tous en quête de sécurité, mais ne trouvant que les horreurs quotidiennes des bombardements et des tueries, une fois de plus.

Les vastes marchés de Khartoum, cœur économique de l'un des plus grands pays d'Afrique, gisent dans les décombres et les cendres, largement ignorés.

Des maisons, des hôpitaux et des entrepôts remplis d'aide humanitaire essentielle ont été pillés à Khartoum, au Kordofan Nord et au Darfour.

Des familles fuyant le Darfour ont été prises pour cible et ont essuyé des tirs alors qu'elles tentaient de s'enfuir à pied vers le Tchad. La négligence entraîne des conséquences désastreuses.

Une récente conférence sur l'aide au Soudan n'a pas permis de récolter la moitié des fonds nécessaires pour faire face à cette catastrophe humanitaire.

Les réfugiés qui fuient le Soudan dans toutes les directions ne reçoivent que peu ou pas d'aide en raison de la rareté des ressources et des obstacles bureaucratiques croissants qui entravent l'acheminement et la circulation de l'aide.

Alors que les combats s'intensifient, les services essentiels s'effondrent, la saison des pluies apporte son lot d'inondations et de maladies, le spectre de la faim se fait de plus en plus menaçant, et la situation est de moins en moins évoquée dans les journaux télévisés ou sur les agendas diplomatiques.

Peut-être les médias et la communauté internationale sont-ils à la recherche d'une histoire édifiante, d'une lueur d'espoir à soutenir, pour continuer à couvrir l'histoire ?

En voyageant à travers le pays, je constate chaque jour la bravoure et la résilience des héros locaux du Soudan.

Si le monde est à la recherche d'une étincelle d'espoir, ne cherchez pas plus loin que les héros locaux du Soudan. Ces jeunes volontaires courageux ont relevé le défi, incarnant la force de leurs communautés au milieu du chaos.

Leurs actions inspirantes obligent les organisations humanitaires non seulement à les soutenir, mais aussi à compléter leurs initiatives pour répondre aux besoins croissants.

La volonté et l'esprit de la jeune génération devraient être un phare qui aide le Soudan à sortir de l'obscurité - à la fois dans l'aide immédiate et au-delà.

La sagesse ancienne nous dit seulement qu'il faut à tout prix éviter le passé. À l'heure actuelle, l'aide humanitaire recule mais doit avancer.

Ces efforts de secours menés par des jeunes au Soudan peuvent être stimulés, amplifiés et illuminés par un soutien et une solidarité plus larges.

Sans l'intérêt de la communauté internationale et la pression de l'opinion publique, la situation s'aggravera inévitablement. La stabilité de la région est au bord du gouffre, et les échos des atrocités massives commises dans le passé au Darfour refont surface.

Tous les efforts des secours civils soudanais doivent être soutenus, tous les obstacles à l'aide humanitaire doivent être levés et les dirigeants mondiaux doivent se mobiliser pour mettre fin à l'effusion de sang.

Si la couverture médiatique du Soudan a atteint son apogée, l'histoire est loin d'être terminée. En fait, elle peut s'aggraver considérablement avec l'augmentation de la crise humanitaire.

Les efforts déployés pour mettre fin à la bataille pour le contrôle du Soudan n'ont pas encore donné les résultats escomptés, ce qui laisse présager une poursuite des déplacements à l'intérieur du pays et au-delà de ses frontières.

Aujourd'hui plus que jamais, le monde doit prêter attention au Soudan et soutenir ceux qui peuvent tracer une nouvelle voie.

L'auteur, Will Carter, est le directeur national du Conseil norvégien pour les réfugiés au Soudan.

Note : Les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.