Au moins 10 personnes ont trouvé la mort dans les pluies diluviennes et les glissements de terrain qui ont frappé Abidjan, selon des responsables ivoiriens.

"Nous avons enregistré 10 morts, neuf à Yopougon et un à Cocody-Angré", deux quartiers d'Abidjan, la plus grande ville et centre économique du pays, a déclaré à l'AFP Anicet Bah, capitaine du GSPM et chef adjoint des opérations.

Dans la zone industrielle de Yopougon, le premier éboulement s'est produit vers 3 heures du matin jeudi, faisant quatre morts et un blessé, a-t-il ajouté.

Dans la même zone, un second glissement a fait sept blessés et quatre morts, dont un enfant, a-t-il précisé.

Non loin de là, à Attecoube-Mossikro, un autre corps a été extrait du glissement de terrain à l'aube.

Plus près du centre-ville, à Cocody, "une personne a été emportée par les eaux" et son corps a été retrouvé par des habitants.

Les pompiers ont été informés que trois autres victimes avaient été emportées par les eaux, mais Bah a déclaré que l'opération visant à les retrouver avait été annulée après des recherches "en vain".

Les mois de juin et juillet apportent chaque année de fortes pluies en Côte d'Ivoire, mais les constructions précaires ont entraîné une augmentation des zones inondables, en particulier dans les quartiers pauvres de la métropole ouest-africaine en pleine expansion, qui compte environ 5,6 millions d'habitants.

À la mi-juin, une famille de cinq personnes - un couple et ses trois enfants - a trouvé la mort dans un glissement de terrain à Yopougon.

Ce district très peuplé a également connu une tragédie au cours de la saison des pluies de l'année dernière, lorsque six personnes ont été ensevelies par un glissement de terrain après une nuit de fortes pluies.

Le mois dernier, le gouvernement a indiqué que 15 enfants avaient péri dans des incidents liés aux conditions météorologiques depuis le début de l'année.