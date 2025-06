Dans un appartement à l'abri des regards, dans l'un des quartiers les plus pauvres d'Athènes, des dizaines de femmes sans papiers et de jeunes enfants laissés à l'abandon par la diminution des programmes d'aide à l'asile de la Grèce font la queue pour recevoir des dons de nourriture.

Deniz Yobo, une Nigérienne de 33 ans, a récupéré suffisamment de riz, de lentilles, de farine, de miel et de biscuits pour remplir les placards de sa cuisine pour le mois à venir.

Mère de deux enfants qu'elle élève seule, Deniz Yobo a vu son maigre salaire quasiment réduit à néant cette année par la flambée du coût de la vie en Grèce.

Travaillant comme femme de ménage à temps partiel, elle gagne moins de 500 euros (550 dollars) par mois, ce qui est tout juste suffisant pour payer son loyer de 350 euros.

"Souvent, au milieu du mois, je n'ai plus assez d'argent pour nourrir mes fils", dit-elle à l'AFP.

La Grèce n'a cessé de réduire les prestations offertes aux demandeurs d'asile et aux réfugiés, dans un contexte de durcissement de l'attitude à l'égard des demandeurs d'asile dans toute l'Europe.

L'aide financière de quelques centaines d'euros (dollars) par mois prend fin lorsqu'un demandeur d'asile obtient le statut de réfugié.

En décembre, Athènes a mis fin à un programme financé par l'Union européenne qui avait offert des logements à des dizaines de milliers de réfugiés au cours des sept dernières années.

"Le programme a achevé sa mission", a déclaré à l'époque le ministre des migrations, Notis Mitarachi, ajoutant que les "rares" demandeurs d'asile avaient été conduits dans des camps "modernes".

Fahima, une Afghane d'une vingtaine d'années, faisait partie des personnes jetées à la rue à la suite de ce déménagement.

Après plusieurs mois, elle et sa mère ont pu trouver un logement dans un petit studio avec huit autres personnes.

Fahima, qui se trouve en Grèce depuis six ans, a vu sa demande d'asile rejetée.

Elle se retrouve donc hors la loi et ne peut bénéficier d'aucune aide de l'Etat.

"Je suis dans une situation terrible où je n'ai pas d'aide de l'Etat et où je ne peux pas non plus trouver d'emploi", dit-elle.

Au cours des 18 derniers mois, le groupe d'aide humanitaire Intersos a fourni de la nourriture à plus de 5 000 migrants et réfugiés, dont 54 % de mineurs.

"Des salaires de misère"

Matina Stamatiadou, superviseur du programme "Nourriture pour tous", explique que les bénéficiaires sont des réfugiés, des demandeurs d'asile déboutés, des Etrangers sans papiers qui ont peut-être un emploi mais qui perçoivent des "salaires de misère".

En un an seulement, la liste d'attente pour ces distributions mensuelles a quadruplé pour atteindre plus de 2 000 personnes.

La priorité est donnée aux demandeurs en grande difficulté, tels que les femmes seules avec enfants ou les personnes ayant de graves problèmes de santé.

"La Grèce se considère toujours comme un pays de transit. Pourtant, de nombreux réfugiés vivent ici depuis plusieurs années et souhaitent s'intégrer. Mais le gouvernement n'a pas réussi à mettre en place une politique efficace à cette fin", a déclaré M. Stamatiadou.

Le directeur général d'Intersos Grèce, Apostolos Veizis, estime qu'environ 15 000 réfugiés à Athènes n'ont pas accès à des repas quotidiens complets.

"Lorsque vous avez faim, vous ne pouvez pas chercher du travail, vous occuper de vos procédures légales ou de votre santé", a déclaré M. Veizis.

Dans ce genre de situation, "pour obtenir de l'argent, on est aussi prêt à se mettre en danger, à faire des activités illégales, à emprunter sans pouvoir rembourser", a-t-il souligné.

Près de 60 % des personnes aidées par l'organisation n'ont accès à une nourriture suffisante qu'entre une et trois fois par semaine et se trouvent donc dans une situation d'insécurité alimentaire sévère selon les critères des Nations unies.

La faim a également de graves conséquences sur le développement physique et mental des enfants, explique Apostolos Veizis.

"Parfois, mes enfants ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas mangé et sont trop fatigués", explique Cynthia Efionandi, une trentenaire également originaire du Niger.

"Nous entendons des récits terribles d'adolescentes qui ne vont pas à l'école lorsqu'elles ont leurs règles parce que les parents ne peuvent pas leur offrir de serviettes hygiéniques" et d'enfants affamés qui s'évanouissent en classe, a déclaré M. Veizis.