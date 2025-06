Par SUNBUL SAYEDI

Dans le monde fascinant de l'art orientaliste du XIXe siècle, dominé par les perspectives occidentales, Osman Hamdi Bey, un homme de l'Est, apparaît comme une sommité dont l'art a défié les frontières et remis en question le statu quo.

L'orientalisme, qui est essentiellement un regard occidental sur l'Orient, est depuis longtemps un sujet de fascination, de critique et d'émerveillement pour les intellectuels.

Il est apparu comme une tendance à la suite de l'expédition de Napoléon en Égypte en 1798, qui a incité une vague d'explorateurs européens à se rendre dans des villes comme Damas, Le Caire et Istanbul pour comprendre les langues, les religions et les pratiques culturelles locales.

Les artistes occidentaux de l'époque, souvent appelés orientalistes, ont cherché à dépeindre l'image du monde oriental à travers leur propre prisme, ce qui a donné lieu à des peintures chargées d'éléments imaginaires et condescendants.

Cependant, Hamdi Bey, bien que formé à l'art orientaliste, n'a pas adhéré à la représentation orientaliste des personnes et de l'environnement à la fin de l'Empire ottoman.

Au contraire, son art est imprégné d'une imagerie brute qui l'a captivé et qui reste un sujet d'interprétations diverses.

Parcours artistique

Né en 1842, Hamdi Bey est devenu l'une des figures culturelles les plus célèbres de la fin de l'histoire ottomane. Fils d'Ibrahim Edhem Pacha, éminent grand vizir ottoman ou haut fonctionnaire des gouvernements musulmans, il est élevé dans une famille influente. Il a reçu sa première éducation à Besiktas, à Istanbul, avant de s'inscrire à la faculté de droit en 1856.

L'odyssée artistique de Hamdi Bey commence par un séjour éducatif à Paris, sous la direction de sa famille, qui soutient ses ambitions. Alors que son père souhaite qu'il devienne avocat, Hamdi Bey s'oriente vers la peinture et s'inscrit à la prestigieuse École des beaux-arts de Paris.

C'est là qu'il rencontre les artistes orientalistes influents Jean-Léon Gérôme et Gustave Boulanger, dont les œuvres exsudent un style orientaliste distinct.

Sous leur tutelle, l'empreinte artistique de Hamdi Bey s'élargit, insufflant à ses toiles une fusion vibrante de techniques occidentales et une représentation enchanteresse de la vie ottomane.

Né et élevé à Istanbul, Hamdi Bey se trouvait dans une position unique, celle d’un initié explorant les thèmes mêmes qui captivaient généralement les artistes occidentaux.

Retourner le regard

En tant qu'homme originaire de l'Est, sa perspective et ses expériences vécues étaient intrinsèquement différentes, explique l'historien de l'art Habibe Bektasoglu à TRT World.

Contrairement à de nombreux orientalistes occidentaux qui avaient tendance à dépeindre des scènes fantastiques, Hamdi Bey s'attachait à présenter l'Orient de manière digne, respectueuse et authentique.

On le voit dans sa nette préférence pour les scènes d'"intellectuels ottomans lisant ou discutant", plutôt que d'"Orientaux fatalistes, paresseux et lascifs", affirment les historiennes de l'art Semra Germaner et Zeynep Inankur dans leur livre "Constantinople and the Orientalists".

"Il convient de noter qu'Osman Hamdi Bey était un homme oriental. Le harem (section d'une maison réservée aux femmes) n'est pas exclusivement une institution du palais ; il vivait avec sa femme et ses filles, et il est donc tout à fait naturel qu'il dépeigne des images réelles de la vie domestique et de la position sociale des femmes", ajoute M. Bektasoglu.

En général, les artistes européens ont utilisé des éléments désobligeants dans leurs peintures sur la société orientale.

Encouragés et facilités par les puissances européennes impérialistes et colonialistes dans leurs voyages à travers les territoires occupés, les écrivains et artistes orientalistes ont méticuleusement cartographié les paysages urbains, documenté les merveilles architecturales et dépeint les divers peuples et leurs coutumes, mais pas toujours sous leur forme authentique.

Leurs œuvres étaient principalement axées sur les femmes - comment elles se divertissaient, comment elles s'habillaient ou vivaient dans le harem.

En ce qui concerne les hommes orientaux, un peintre orientaliste se préoccupe surtout de la façon dont les hommes orientaux passent leur temps dans les cafés ?

Prenons l'exemple des œuvres de Gérôme, le professeur de français de Hamdi Bey.

Bien qu'il lui ait été impossible d'entrer dans le harem ou le hamam, il a représenté ces lieux privés dans ses tableaux avec des couleurs vives, évoquant un sentiment de fascination et transportant les spectateurs dans un monde exotique.

C'est sur ce point qu'Osman Hamdi Bey se démarque des artistes orientalistes occidentaux, selon Bektasoglu.

"Conscient de la mode de l'époque, il s'est efforcé de représenter de manière authentique la culture ottomane à travers son art pour ceux qui ne connaissaient pas les subtilités de son pays d'origine.

Une différence frappante par rapport à la tradition orientaliste européenne est le fait que Hamdi Bey évite la nudité comme motif dans ses œuvres.

Au lieu de représenter des femmes nues stéréotypées dans un hamam, il a peint la "Fille récitant le Coran", un chef-d'œuvre de 1881 qui a fait la une des journaux en 2019 lorsqu'il a atteint la somme stupéfiante de 7,7 millions de dollars lors d'une vente aux enchères organisée par Bonhams à Londres.

Il a battu son propre record, établi par "À la porte de la mosquée", vendu pour 4,5 millions de dollars en 2016, et son tableau le plus célèbre, "Le dresseur de tortues", vendu pour 3,5 millions de dollars en 2004.

Ces ventes extraordinaires soulignent l'attrait durable et l'impact remarquable de l'art de Hamdi Bey.

Naviguer dans la dichotomie entre l'Est et l'Ouest

Pour bien comprendre le point de vue de Hamdi Bey, il faut explorer le contexte historique et culturel dans lequel il a vécu. L'Empire ottoman tardif était aux prises avec la tension entre les influences orientales et occidentales, avec une société en mutation.

En tant que figure centrale de la période des Tanzimat, Hamdi Bey a navigué dans la dichotomie entre l'Orient et l'Occident, et ses œuvres suggèrent que l'artiste reflète souvent cette lutte.

Certaines de ses œuvres controversées ont pu être produites sous l'influence de ses professeurs ou utiliser des éléments orientalistes pour attirer l'attention des artistes européens.

Hamdi Bey ayant exposé ses œuvres en Occident, celles-ci doivent être évaluées en fonction des tendances de l'époque, suggère Bektasoglu.

Cependant, le répertoire artistique de Hamdi Bey englobe une riche tapisserie de sujets qui dépassent les limites de l'orientalisme, ajoute Bektasoglu.

Son œuvre variée comprend des chefs-d'œuvre tels que "Fleurs dans un vase", "Vues d'Eskihisar", "Détails du complexe Mustafa Pasha à Gebze", des vues de la région de Gebze où se trouvait sa résidence d'été, des dessins de gens ordinaires et "Une femme regardant Istanbul", qui n'ont pas reçu suffisamment d'attention et d'évaluation en raison d'une trop grande importance et d'une "surlecture" de quelques-unes de ses œuvres dans le processus de compréhension de l'œuvre de Hamdi Bey et de sa relation avec le discours orientaliste, affirme l'historien de l'art Edhem Eldem dans son essai intitulé "Osman Hamdi bey : Nouvelles interprétations".

Qualifier Hamdi Bey de simple peintre orientaliste serait une simplification excessive de son art. Une bonne "lecture de l'une ou l'autre de ses peintures révélera facilement ce qui était voulu dès le départ", écrit Eldem. "Il peut être orientaliste dans son style, mais ses intentions étaient tout à fait différentes de celles de ses collègues européens.

L'œuvre artistique d'Osman Hamdi Bey fait apparaître une interaction fascinante entre tradition et rébellion. Plutôt que de se contenter d'absorber les motifs orientalistes occidentaux, il les a utilisés comme des outils de subversion, retournant le regard sur lui-même. Dans un coup de maître, il a utilisé des formes et des techniques familières dans le but de défier la domination européenne et de redéfinir l'imagerie orientale.

Par ce mimétisme paradoxal, il a offert une résistance cachée, semant les graines d'un défi politique et culturel sous la surface de son art.

Aujourd'hui encore, les spécialistes et les amateurs d'art continuent de réévaluer l'héritage de Hamdi Bey et d'engager un dialogue nuancé sur l'orientalisme et son impact sur ses œuvres, qui continuent d'envoûter un large public dans le monde entier.

Un tableau d'un million d'euros

Le tableau d'Osman Hamdi Bey intitulé "Femmes en ferace" a été vendu pour 1,27 million d'euros à la maison de vente aux enchères Dorotheum à Vienne le 2 mai 2023.

L'introduction à l'œuvre d'art était la suivante : Un tableau d'un million d'euros ! Le tableau offre une représentation intime d'une jeune femme privilégiée du harem, se préparant pour une sortie. Elle se regarde dans un miroir, vêtue d'une robe jaune/ocre, illustrant l'intérêt d'Osman Hamdi pour la mode de son époque.

Avec un foulard yéménite, son kaftan noir posé à proximité, et la pièce ornée de détails décoratifs tels qu'un kavukluk et un luxueux canapé bleu, la scène respire l'élégance ottomane. Agenouillée sur un coussin de soie, elle complète son ensemble devant un sol recouvert d'une natte traditionnelle.

"Les détails sont essentiels pour les orientalistes, et nous pouvons voir qu'Osman Hamdi Bey a méticuleusement incorporé des décorations dans ses œuvres d'art", commente Tascioglu, ce qui fait de ses œuvres les plus chères jamais vendues par un artiste turc.

En adoptant des techniques occidentales tout en ancrant ses sujets dans les traditions ottomanes, Hamdi Bey a contribué à un profond dialogue culturel qui transcende l'objectif orientaliste.

Osman Hamdi Bey: au-delà de la vision

Au fil des ans, des artistes inspirés ont tenté de déchiffrer les significations profondes des peintures de Hamdi Bey.

Même des scientifiques se sont impliqués dans la quête des secrets de Hamdi Bey.

Un projet lancé en 2016 par le musée Sakip Sabanci et soutenu par le "Art Conservation Project" mondial de Bank of America Merrill Lynch, présente une exploration approfondie des célèbres peintures d'Osman Hamdi Bey.

Avec des chefs-d'œuvre comme "Fleurs dans un vase" et "Hodja lisant le Coran" en vedette, cette exposition présente la recherche scientifique complète et le travail de restauration méticuleux menés sur ces œuvres d'art extraordinaires.

S'appuyant sur des méthodes scientifiques de pointe, le projet de conservation explore tous les aspects des techniques et des matériaux artistiques d'Osman Hamdi Bey.

Grâce à l'imagerie aux rayons X, des croquis au fusain cachés et des couches de peinture sous-jacentes ont été dévoilés, ce qui a permis d'obtenir des informations inestimables sur le processus créatif de l'artiste.

L'analyse chimique a révélé la composition et la palette de couleurs de ses œuvres, tandis que les efforts méticuleux de nettoyage et de restauration ont permis de redonner vie à des peintures qui avaient souffert de fissures, de pertes de peinture et de décoloration du vernis.

L'exposition ne fait pas seulement revivre ces chefs-d'œuvre restaurés, elle sert aussi de feuille de route pour les futurs efforts de conservation, créant un précédent pour l'intégration de la science et de l'art dans la préservation du patrimoine culturel.

L'héritage d'Osman Hamdi Bey se perpétue dans les salles sacrées des musées Sakip Sabanci et d'archéologie d'Istanbul, où ses chefs-d'œuvre côtoient les trésors qu'il a mis au jour.

Il invite les générations futures à explorer la riche tapisserie d'histoire et d'art qu'il a tissée avec tant de ferveur.