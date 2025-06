Le Kenya poursuit ses efforts pour supprimer les restrictions en matière de visas en Afrique, afin de stimuler le commerce intracontinental.

Le président William Ruto a réitéré la nécessité d'une libre circulation des personnes et des biens lors d'une rencontre avec le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, vendredi.

"L'Afrique doit investir dans les infrastructures, supprimer les restrictions des visas afin de libérer le potentiel du libre-échange", a déclaré M. Ruto.

Le président kenyan, qui effectue une visite d'État dans ce pays d'Afrique centrale, s'est également adressé au parlement congolais à Brazzaville vendredi.

"En raison de l'interaction émergente de facteurs critiques à différents niveaux, il est inévitable de développer et d'articuler une nouvelle vision de la puissance et des perspectives africaines en termes d'opportunités, de ressources et de potentiel", a déclaré M. Ruto.

Un potentiel commercial considérable

Samedi, le Kenya et la République du Congo ont signé plusieurs accords, notamment en matière de coopération dans les domaines du pétrole et du gaz, de l'agriculture et de l'élevage, des petites et moyennes entreprises, des industries minières et de la géologie, de la formation diplomatique et de la promotion des coopératives.

"Les divers accords et protocoles d'accord signés aujourd'hui permettront de libérer l'énorme potentiel commercial entre nos deux pays", a déclaré M. Ruto, réaffirmant la nécessité de rendre pleinement opérationnel le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA).

Pour sa part, le président Nguesso a déclaré que sa rencontre avec M. Ruto offrait aux deux pays l'occasion de "renforcer la coopération et de consolider les liens d'amitié".

Le président Ruto s'est montré favorable à la suppression de tout visa pour les Africains ayant des intérêts commerciaux au Kenya.

Entrée sans visa

"Nous devons supprimer tout obstacle à la circulation des personnes sur notre continent", a déclaré M. Ruto en juin lors d'un sommet de l'AfCFTA à Nairobi, la capitale du Kenya.

Djibouti et les Comores sont les derniers pays à avoir été exemptés de visa pour entrer au Kenya par l'administration de Ruto.

Lors d'un sommet du COMESA à Lusaka, en Zambie, le 8 juin, M. Ruto a déclaré que le commerce intra-africain représentait 17 % du commerce de l'Union européenne et du commerce intra-asiatique. Les chiffres officiels montrent cependant que le volume intra-africain s'élève à 14,4 %.