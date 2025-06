Par Charles Mgbolu

Le joyau de la couronne du football féminin est en jeu, et l'équivalent de la dérive continentale du beau jeu est ce que les experts gardent à l'œil en évaluant les perspectives de certaines équipes africaines talentueuses face aux meilleures lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

Le Nigeria et l'Afrique du Sud seront rejoints par le Maroc et la Zambie dans la course à la gloire, du 20 juillet au 20 août, dans les stades des villes d'Australie et de Nouvelle-Zélande. L'édition 2023 de la compétition reine est la neuvième et mettra en scène 33 équipes.

La question que se posent les fans et les analystes est la suivante : L'une des équipes africaines pourra-t-elle tenir la distance ?

Perspectives, inquiétudes

L'Afrique a été fortement représentée lors de la Coupe du monde masculine de 2022, le Maroc ayant étonné le monde entier en terminant quatrième du tournoi organisé au Qatar.

Plus d'une ou deux équipes féminines pourraient potentiellement faire encore mieux, même s'il y a des "si" et des "mais" à prendre en compte.

"C'est très difficile à dire pour l'instant. Les équipes ont tellement de talent et de belles perspectives, mais la majorité d'entre elles ont été confrontées à tant de difficultés avant la compétition que je crains que cela n'ait un impact négatif sur leur jeu lorsque tout commencera", explique à TRT Afrika Victor Okhani, animateur de radio sportive à Lagos.

Ses inquiétudes sont peut-être légitimes. Le Nigeria, par exemple, a connu quelques semaines difficiles à mesure que le tournoi se rapprochait. L'entraîneur des Super Falcons craint que son équipe n'ait pas eu assez de temps pour s'entraîner et se souder avant son premier match contre le Canada, le 21 juillet.

Un bon sentiment

"C'est absolument essentiel pour les équipes, car cela permet de créer une synergie", explique Okhani.

Il est assez optimiste dans son analyse de la capacité de l'équipe marocaine à imiter ses homologues masculins dans l'épreuve ultime du football.

"J'ai un très bon sentiment à propos du Maroc. Ils n'ont peut-être pas l'expérience de ce niveau de football, mais les améliorations globales de leur jeu sont remarquables", déclare Okhani.

"De plus, leur niveau d'entraînement est très bon et ils ne connaissent pas les querelles intestines et les arrangements bâclés des fédérations de football qui continuent d'avoir un impact sur les performances des joueurs.

Lotan Salapei, journaliste sportif kenyan, brandit le drapeau de l'espoir pour les Banyana Banyana d'Afrique du Sud.

"Ils ont tellement de potentiel et de talent dans cette équipe que je les vois sortir de leur groupe", déclare-t-il avec toute l'excitation d'un optimiste. "S'ils pouvaient gagner un match et faire match nul dans d'autres, je les verrais bien passer la phase de groupe.

Une colline imposante

Salapei s'inquiète cependant pour le Nigeria, malgré la richesse du talent de l'équipe. "Je suis déçu du groupe dans lequel ils se trouvent. Il est très difficile. Le Maroc est également dans un groupe difficile. Le Nigeria devra compter sur l'expérience de son équipe de stars pour s'en sortir.

"Le Nigeria a Azeezat, qui joue à Barcelone, et d'autres joueurs talentueux, mais pour être honnête, il faudrait un miracle pour s'en sortir. Ils joueront contre l'Australie, qui aura soif et qui pense avoir un point à prouver, plus le Canada, et vous savez à quel point les équipes nord-américaines sont excellentes.

La Zambie a également un énorme défi à relever. Le pays fait ses débuts à ce niveau de compétition et devra passer devant l'Espagne et le Japon, respectivement vainqueurs en 2011 et vice-champions en 2015. Les États-Unis ont triomphé lors de la dernière Coupe du monde féminine, organisée en France en 2019.

Les groupes

Groupe A : Nouvelle-Zélande (CO-HOSTS), Norvège, Philippines et Suisse

Groupe B : Australie (CO-HOSTS), Irlande, Nigeria et Canada

Groupe C : Espagne, Costa Rica, Zambie et Japon

Groupe D : Angleterre, Haita, Danemark et Chine

Groupe E : États-Unis, Vietnam, Pays-Bas et Portugal

Groupe F : France, Jamaïque, Brésil et Panama

Groupe G : Suède, Afrique du Sud, Italie, Argentine.

Alors que les équipes africaines se rendent au tournoi mondial, de nombreux analystes sportifs affirment qu'elles peuvent réaliser des performances spectaculaires si elles reçoivent tout le soutien nécessaire de la part de leurs pays et de leurs supporters, tandis que, de leur côté, elles devraient donner le meilleur d'elles-mêmes avec patriotisme et amour du continent.