L'Angola et la République démocratique du Congo espèrent qu'un projet de rénovation d'un chemin de fer emblématique reliant les régions intérieures riches en minerais à l'océan Atlantique contribuera à la relance économique.

La semaine dernière, Luanda et Kinshasa ont accordé à un groupe d'investisseurs une concession de 30 ans pour l'exploitation de la ligne reliant le port maritime angolais de Lobito à Kolwezi, une ville méridionale située au cœur de la ceinture de cuivre de la RDC.

Le projet devrait démarrer dans trois mois. Partiellement financé par les États-Unis, ce projet de 555 millions de dollars devrait stimuler les exportations de minerais et le commerce intra-africain, selon les analystes.

"Le déblocage du corridor de Lobito... est un tournant historique", a déclaré Alex Vines, du groupe de réflexion britannique Chatham House.

Le chemin de fer, qui s'étend actuellement sur environ 1 700 kilomètres, a été achevé il y a une centaine d'années par des investisseurs britanniques désireux d'extraire le cuivre d'Afrique.

La section angolaise de la ligne a été fermée pendant la guerre civile qui a ravagé le pays de 1975 à 2002.

Elle est restée désaffectée par la suite en raison des dommages qu'elle a subis. Reconstruite par une entreprise chinoise, elle a rouvert en 2015 mais le trafic peine à décoller, rapporte l'agence de presse AFP.

Nouveaux itinéraires

Le tronçon congolais date de l'époque coloniale et est mal entretenu, a déclaré Marcel Lungange, responsable de l'infrastructure à la SNCC, la société nationale des chemins de fer de la RDC.

"Nous avons en moyenne trois déraillements par jour en raison de l'état de délabrement des voies, nos locomotives roulant à deux kilomètres à l'heure dans de nombreux endroits", a-t-il déclaré.

Les sociétés minières préfèrent transporter les métaux par camion vers les ports souvent encombrés de Tanzanie, du Mozambique et d'Afrique du Sud, mais ces trajets sont coûteux et prennent des semaines.

L'Agence internationale de l'énergie s'attend à ce que la demande mondiale de métaux critiques quadruple d'ici 2040, alors que les pays s'efforcent de lutter contre le changement climatique.

C'est pourquoi de nouvelles voies d'exportation sont absolument nécessaires, a déclaré Louis Watum, qui dirige la Chambre des mines de la RDC, un groupe commercial.

Connexion avec la Zambie

La RDC est respectivement le plus grand producteur mondial et africain de cobalt et de cuivre. Ces deux minéraux sont utilisés pour construire des panneaux solaires, des parcs éoliens et des véhicules électriques.

"Nous avons déjà d'énormes files de camions aux postes frontières", a déclaré M. Watum.

Le consortium, qui comprend le négociant mondial en matières premières Trafigura et l'entreprise de construction portugaise Mota-Engil, espère que le chemin de fer rénové réduira les temps de transit entre la RDC et Lobito à moins de 36 heures.

Elle souhaite qu'au moins six trains par jour entrent et sortent du pays d'ici cinq ans. À cette fin, elle prévoit d'investir 455 millions de dollars dans des travaux de modernisation en Angola, notamment l'achat de plus de 1 500 nouveaux wagons et locomotives, le renforcement des ponts et la soudure des rails.

Cent millions de dollars supplémentaires sont prévus pour la RDC, l'accord de concession envisageant également d'étendre les voies jusqu'à la Zambie voisine.

Environ la moitié de la somme devrait être financée par la Société financière de développement international des États-Unis (DFC), une agence gouvernementale.

Stimulation du PIB

Il n'y a aucune garantie que les minerais expédiés de Lobito iront vers l'ouest, a déclaré M. Vines. L'Angola et la RDC espèrent que le chemin de fer stimulera également leurs économies, qui dépendent respectivement du pétrole et de l'exploitation minière.

"Notre intérêt est que ce corridor renforce le commerce entre nos nations", a déclaré le ministre angolais des transports, Ricardo D'Abreu, à une chaîne de télévision locale.

L'agriculture est l'un des secteurs qui devrait bénéficier de l'amélioration des liaisons de transport, a-t-il ajouté.