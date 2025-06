La capitale togolaise va accueillir le tout premier Centre sportif de la fondation Maarif de Türkiye dès la rentrée scolaire 2023-2024.

L’annonce a été faite samedi soir à Lomé lors de la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats du baccalauréat deuxième partie de l’école Maarif au Togo.

C’est Gök Hüseyin Sami, représentant de la Fondation Maarif de Turkiyé au Togo qui a fait cette annonce en présence de Lidi Bessi Kama, ministre des Sports et des loisirs du Togo, représentant le gouvernement togolais, et de Muteber Kiliç, ambassadrice de Türkiye au Togo.

"Permettez-moi de porter à votre connaissance une bonne nouvelle. C’est une fierté et honneur à ma personne de vous annoncer ce soir, mesdames et messieurs, que le tout premier Centre sportif de la fondation Maarif de Türkiye verra le jour au Togo. Et ceci, en début d’année académique 2023-2024", a-t-il annoncé, puis ovationné par la salle.

27 lauréats sur 30 candidats

Au total, pour l’année académique 2022-2023, 27 élèves de l’école internationale turque Maarif au Togo, admis sur 30 au Baccalauréat deuxième partie, ont reçu samedi soir leur diplôme de réussite.

Avec un taux de réussite de 90 %, l’école a fait moins que les 100 % de l’académique dernière, avec 31 admis.

Les admis ont été célébrés lors d’une cérémonie riche de plusieurs interventions parmi lesquelles, celle des lauréats, qui ont remercié leurs enseignants pour tous les efforts consentis en vue de leur donner tout pour réussir.

"Nous nous engageons à redoubler d’efforts afin d’honorer les Ecoles Internationales Maarif dans nos parcours futurs", a indiqué le major de la promotion 2022-2023.

Gök Hüseyin Sami, les a félicités, à son tour, pour « leur brillante réussite », tout en remerciant les parents « pour leur confiance » et les enseignants « pour leur application dans le travail ».

"Avec nos élèves et nos parents d’élèves, nous formons une grande famille", a-t-il noté.

Rester au centre de développement de la nouvelle génération

Souhaitant plein succès aux nouveaux bacheliers qui quittent ainsi Maarif pour des études universitaires, Gök Hüseyin Sami leur a adressé quelques conseils.

"Je vous conseille de lire tout au long de votre vie, et d’être au centre des développements de cette nouvelle génération. Soyez toujours à la quête de la vraie connaissance. Ne travaillez pas seulement pour votre bonheur, mais aussi pour le bonheur de la société. Aimez-vous les uns les autres et prônez le partage" a-t-il détaillé dans son discours de circonstance.

Il les a aussi invités à être des "chercheurs et créatifs", à croire en eux-mêmes, à discuter leurs idées sur "des bases démocratiques", tout en respectant "les idées diverses".