Au cours du premier semestre de cette année, les exportations turques de voitures vers l'Union européenne ont augmenté de 20% par rapport à la même période de l'an dernier.

Selon les données obtenues par l'agence Anadolu auprès de l'Association Uludag des constructeurs et exportateurs de véhicules et du Conseil turc des exportateurs, les voitures turques ont été exportées à plus de 190 pays, régions autonomes et marchés libres du monde entier entre janvier et juin.

Le total des exportations turques de véhicules au premier semestre de cette année a enregistré une augmentation de 14% par rapport à la même période en 2022, passant de 15,2 milliards de dollars à 17,3 milliards de dollars.

La proportion des exportations de voitures s'élevait à 16,1% des exportations totales de la Turquie, soit 123,37 milliards de dollars.

Avec une augmentation de 20%, le volume des exportations du secteur vers l'Union européenne est passé de 9,98 à 11,98 milliards de dollars.

Les exportations de véhicules vers l'Allemagne, la principale destination des exportations turques, se sont élevées à 2,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 10% au premier semestre de l'année dernière.

Les exportations vers la France ont enregistré une augmentation significative de 44%, passant de 1,5 à 2,2 milliards de dollars.