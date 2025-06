"Je lance un appel aux pays qui ont fait attendre la Turquie à la porte de l'UE pendant plus de 50 ans...Ouvrez d'abord la voie de l'adhésion de la Turquie à l'UE, puis nous ouvrirons la voie d'adhésion de la Suède à l'OTAN, comme nous l'avons fait pour la Finlande", a déclaré M. Erdogan lors d'une conférence de presse à Istanbul, avant de se rendre à Vilnius, capitale de la Lituanie, pour assister au sommet de l'OTAN.

Mr. Erdogan a également rappelé que l'adhésion de la Suède à l'OTAN dépendait du respect de l'accord tripartite signé l'année dernière à Madrid lors d'un sommet de l'OTAN.

L'entrée de Stockholm à l'OTAN est également laissée à l’approbation du parlement turc, a-t-il fait savoir.

Au cours du sommet de l'OTAN qui se réunira à Vilnius les 11 et 12 juillet, les participants aborderont la question de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les défis qu'elle pose à l'OTAN et les mesures à prendre pour renforcer la défense et la dissuasion au sein de l'alliance militaire. La candidature de la Suède à l'adhésion à l'OTAN sera également à l'ordre du jour.

La Finlande et la Suède ont déposé une demande d'adhésion à l'OTAN peu après que la Russie ait déclenché la guerre contre l'Ukraine en février 2022.

Bien que la Turquie ait approuvé l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, elle attend que la Suède remplisse ses engagements dans le cadre de l'accord de Madrid.

Auparavant, Erdogan avait souligné que la Suède ne pouvait espérer rejoindre l'OTAN tant qu'elle abriterait sur son territoire des terroristes et ceux qui les soutiennent.

Pour adhérer à l'OTAN, la Suède doit obtenir l'approbation de tous ses membres actuels, y compris la Turquie, qui fait partie de l'alliance depuis plus de 70 ans et qui possède la deuxième plus grande armée de l'OTAN.