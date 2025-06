Mazhun Idris

Si la sagesse, la beauté, le mythe et la légende avaient besoin d'une référence botanique, Adansonia digitate, ou le grand vieux baobab qui domine les savanes de l'Afrique subsaharienne et ses garrigues sèches, aurait pu se classer en tête.

Arbre à feuilles caduques, de taille moyenne à grande, originaire d'Afrique et d'Australie, le baobab porte les caractéristiques du climat, de l'ascendance et des systèmes de croyance africains. C'est un arbre de vie à bien des égards, englobant dans sa circonférence et s'étendant toutes les branches de l'anthropologie africaine imprégnée de science et de mythe.

Selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, un baobab "peut vivre jusqu'à 3 000 ans, atteindre 50 mètres de circonférence et atteindre jusqu'à 30 mètres de haut".

Avec une diversité génétique de neuf espèces, dont six ne survivent que dans l'île africaine de Madagascar, le baobab reste un objet d'étude et de symbolique.

Parmi les spécimens emblématiques du monde de ce don intrigant de la nature, figurent le Sagole Baobab en Afrique du Sud, détenteur du record du monde Guinness. Le baobab s'appelle Kuka en langue haoussa, Reniala en malgache, Mbuyu en swahili, Gouye gui en wolof et Zelo en lingala.

Dans le folklore et la culture pop, le baobab est aussi appelé l'arbre à l'envers parce qu'il semble se tenir debout, comme si ses racines se dressaient dans les airs. Un autre nom, moins courant, est "crème de tartre" - une référence à la gousse de baobab, dont la pulpe contient des acides citrique et tartrique suffisamment acides pour être utilisés comme agent de caillage du lait, et un substitut de la crème de tartre, ou le bitartrate de potassium utilisé dans la cuisine, la pâtisserie et la vinification.

Disparition progressive Le baobab est un arbre extraordinaire qui prospère en milieu urbain, rural et forestier. C'est l'un des arbres les plus grands et les plus durables au monde. De Madagascar, d'Afrique du Sud et du Zimbabwe au Sénégal, en RDC et au Nigeria, de pittoresques bosquets de baobabs ornent le paysage africain.

Scientifiquement, malgré son bois tendre, le baobab s'est avéré résistant au feu. "À moins qu'il ne soit mort et séché, le bois de baobab ne brûle pas lorsqu'il est enflammé", a déclaré le Dr Mustapha Karkarna, expert en gestion forestière à l'Université Bayero de Kano au Nigéria, à TRT Afrika.

"La présence du baobab est un témoignage archéologique de l'implantation humaine, ayant également de multiples usages en médecine et en artisanat. Écologiquement, il est précieux, c'est pourquoi les humains abattent rarement un baobab. Les oiseaux adorent l'arbre pour la sécurité qu'il procure à leurs nids », dit-il. Mais Garba Sani, un documentariste vidéo, lance un avertissement.

Au nord du Nigeria, la taille du baobab provoque sa disparition progressive des rues urbaines. "Compte tenu de son tronc remarquablement large, le baobab est considéré comme un arbre qui gaspille de l'espace en termes d'immobilier", dit-il. Sani dénonce la rapidité avec laquelle les nouveaux promoteurs immobiliers abattent d'énormes baobabs, ce qui réduit leur présence dans les villes.

Nyasha Chibanda, une experte en développement international née au Zimbabwe et vivant à Pretoria en Afrique du Sud, fait une observation différente. "Dans la province de Masvingo, à l'est du Zimbabwe, les baobabs poussent principalement dans les zones rurales avec une vaste étendue de zones ouvertes. Les habitants ne voient aucune raison de les abattre".

Polyvalent

En plus d'être un symbole culturel de l'Afrique, la propagation du baobab en Afrique reste une priorité car ses produits sont essentiels pour l'abri, la nourriture, la nutrition et la guérison. Contrairement à d'autres espèces géantes, ces arbres font partie des complexes résidentiels car leurs racines descendent au lieu de dépasser pour endommager les fondations des bâtiments.

Abdulkadir Musa, un enseignant à la retraite de la ville de Giade, dans l'État de Bauchi, dans le nord-est du Nigéria, souligne à quel point l'importance du baobab dans l'écologie de la région transcende son apparence unique. Croyances traditionnelles "Les feuilles de baobab sont utilisées comme légume ou en poudre comme ingrédient de soupe.

Il est également utile comme fourrage. Ses graines sont grillées et la pulpe du fruit est consommée crue ou transformée en lait, bouillie, jus ou confiture. L'écorce d'arbre est utilisée comme fibre pour tisser des cordes, des paniers et des toitures », a déclaré Musa à TRT Afrika.

Des terres agricoles au logement, le baobab aide à lutter contre l'érosion des sols, et les agriculteurs ne voient aucun mal dans la canopée de l'arbre devenant une ombre envahissante sur les plantations. Sani mentionne qu'en terre haoussa, les noms de certains lieux doivent leur origine à un baobab existant ou disparu.

"Dans l'ancienne ville de Kano, vous avez des endroits comme Kuka Bulukiya et Kuka Uku. Ensuite, il y a Kukar Atillo dans la ville de Nahuce à Toro, dans l'État de Jigawa", dit-il. Dans le royaume des cultures africaines, le baobab est une présence omniprésente, et certains disent omniprésente.

Il est apprécié dans certaines communautés pour son utilisation traditionnelle dans le traitement des maladies. À l'inverse, le baobab est également culturellement tristement célèbre dans certaines régions en tant qu'arbre aux éléments sinistres. Certaines religions africaines associent l'espèce à la divination primitive comme le culte des ancêtres, la supplication, les extraterrestres, les djinns et les esprits.

Dans certaines communautés, le baobab est considéré comme un "arbre hors de la ville". Résilience climatique La culture haoussa préislamique considère le baobab comme un clan de djinns, et les enfants sont avertis de ne pas grimper ou jouer autour de l'arbre en cas de danger de possession par des esprits.

Résilienceclimatique

La culture haoussa préislamique considère le baobab comme un clan de djinns, et les enfants sont avertis de ne pas grimper ou jouer autour de l'arbre en cas de danger de possession par des esprits. Le culte légendaire Bori de l'animisme haoussa présente le baobab dans bon nombre de ses pratiques.

L'image visuelle d'un baobab imposant est celle d'une ancienne sentinelle. L'arbre peut sembler mort après avoir perdu ses feuilles, mais il reprend rapidement vie avec des feuilles brillantes et comestibles et des fruits glorieux. La résilience climatique d'un baobab lui permet de prospérer.

Même abattu sur le flanc, il continue de survivre si quelques racines collent au sol."Dans le tronc d'un baobab, il n'y a pas de séparation entre le phloème et le xylème, d'où sa capacité de conservation de l'eau", explique le Dr Mustapha Karkarna, ancien coordinateur de l'État nigérian de l'enquête sur les ressources forestières nationales.

Viennent ensuite les baobabs évidés dont les troncs massifs forment des grottes et des trous où se réfugient reptiles, rongeurs et oiseaux. Selon le Dr Karkarna, "les troncs creux des baobabs sont causés par des maladies fongiques qui endommagent la tige, et non par quelque chose de surnaturel".

Le Dr Karkarna pense que le principal facteur de mystification du baobab est le fait que ces arbres sont parmi les plus anciennes plantes vivantes au monde. Un baobab peut être plus âgé que la personne la plus âgée de toute une communauté. Ainsi, ils sont considérés comme des témoins du passé et ont des histoires à raconter sur l'histoire d'une communauté.

Au fur et à mesure que l'arbre dépasse les générations, il assume un symbole de longévité et de sagesse, incitant les gens à faire des interprétations personnelles telles qu'un cimetière d'esprits ancestraux.

L'arbre est exploité dans les légendes et les fables, où il est parfois présenté comme un sanctuaire maléfique. La seule menace potentielle pour l'existence du baobab malgré son importance dans l'écologie et la diversité des cultures du continent est un horizon urbain en expansion rapide et la préférence des plantes exotiques par rapport aux espèces natales africaines.

Mais comme le disait le philosophe allemand Friedrich Nietzsche, vivre c'est souffrir ; survivre, c'est trouver un sens à la souffrance. Rien ne résume peut-être mieux cela que l'ancien baobab qui témoigne de millénaires de croissance et de déprédation civilisationnelles.