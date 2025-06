Vivant loin des champs de bataille de la Bosnie au plus fort de la guerre de 1992-1995, Semiha Bahadir a dû faire face à une perte personnelle - elle a perdu son bébé de trois ans dans un accident en 1993 - tout en partageant la douleur de ses compatriotes bosniaques.

Mariée et installée à Istanbul, Semiha Bahadira reçu les nouvelles de son pays avec une profonde angoisse.

Spécialiste du comportement, elle a été formée pour traiter la douleur et les traumatismes en comprenant et en analysant le comportement humain, en particulier dans le contexte de la psychologie et des interactions sociales.

Mais rien dans la vie n'aurait pu la préparer à la brutalité des envahisseurs lorsque des détails déchirants sont apparus sur ce qui est maintenant connu comme le génocide de Srebrenica - lorsque les forces serbes ont massacré plus de 8 000 hommes et garçons musulmans après avoir envahi la ville le 11 juillet 1995, dans les derniers stades de la guerre.

Les Nations unies ont officiellement déclaré que ce massacre était un génocide.

Bahadir s'est jointe à des centaines de femmes turques pour s'occuper des réfugiés, en particulier des femmes et des enfants.

Le Croissant-Rouge turc et d'autres organisations humanitaires ont également joué un rôle essentiel dans l'aide apportée aux quelque 350 000 réfugiés qui ont trouvé refuge dans plusieurs provinces de Turquie.

À la veille du 28e anniversaire du génocide - considéré comme la pire atrocité depuis la Seconde Guerre mondiale - Bahadir dévoile les détails poignants des atrocités commises contre les musulmans bosniaques, en s'appuyant sur son expérience unique et en partageant les enseignements tirés de ses échanges avec les survivants.

"C'est la première fois que je parle de Srebrenica... Cela fait plus de 20 ans que cette porte est fermée en moi", déclare Mme Bahadir, aujourd'hui âgée de 57 ans.

Elle raconte comment elle s'est embarquée dans un voyage de guérison et de transformation

Elle se souvient de la façon dont elle s'est engagée sur la voie de la guérison et de la transformation. "L'intensité de la douleur, tant intérieure qu'extérieure, m'a poussée à me demander comment faire face à la situation", raconte Mme Bahadir, la voix emplie d'une profonde réflexion. J'ai vite compris qu'il était impossible de passer à autre chose et de reprendre une vie "normale" face à une douleur aussi immense. Cela m'a amenée à reformuler la question : comment puis-je apprendre à vivre avec cette douleur ?"

En s'appuyant sur son expertise, elle a cherché à comprendre les profondeurs de la résilience humaine.

La mission de Mme Bahadir est devenue claire : aider son peuple à trouver la force dans l'adversité, à se réapproprier son identité et à reconstruire sa vie.

Voici les histoires de Bosniaques qui ont vu le pire de l'humanité et qui ont survécu pour raconter leur histoire.

"Dites-leur, pour que nous soyons compris" À un moment crucial de la guerre, Alija Izetbegovic, premier président de la Bosnie-et-Herzégovine et vénéré comme le "roi sage", a contacté sa femme Halida, qui vivait à l'époque à Istanbul après avoir été évacuée du pays ravagé par la guerre.

Pendant cette période, Bahadir a assisté Halida Izetbegovic en tant que consultant et interprète pendant plus de six ans, ce qui a permis de tisser un lien étroit et durable entre eux.

Bahadir se souvient que Halida Izetbegovic lui a raconté les paroles passionnées qu'Alija Izetbegovic avait prononcées au téléphone lorsqu'il l'avait appelée : "Dites-leur, pour que nous soyons compris ".

Il a demandé à sa femme d'attirer l'attention du monde sur la crise humanitaire en cours dans son pays et dans toute la région des Balkans.

Halida Izetbegovic et Semiha Bahadir ont organisé une conférence à l'université de Marmara, dans le but de présenter le peuple bosniaque et de donner un aperçu des processus historiques et culturels des Balkans.

La conférence a rassemblé des personnes d'origines ethniques diverses, ce qui a surpris Izetbegovic et Bahadir.

"La persécution ne connaît ni langue, ni religion, ni race, ni époque", explique Mme Bahadir à TRT World, en référence au soutien apporté aux Bosniaques lors de la conférence.

Un corps coupé de son âme

Mme Bahadir se souvient d'avoir rencontré une fillette bosniaque de six ans qui avait assisté au viol collectif de sa mère, de sa grand-mère et d'autres membres féminins de sa famille par des soldats serbes.

La fillette - dont l'identité n'a pas été révélée pour protéger sa vie privée - était cachée par sa famille dans un tonneau lorsque les troupes serbes ont fait irruption dans leur maison. Son père, son grand-père et d'autres membres masculins de la famille ont été sortis de la maison et n'ont jamais été revus.

Secourue et emmenée dans un camp de réfugiés turc, elle a trouvé du réconfort auprès de son thérapeute, Bahadir.

"C'était une première dans ma carrière professionnelle", raconte Bahadir. "Il y avait un corps et une âme déchirée, mais nous ne voyions pas d'harmonie entre les deux.

Grâce à la détermination inébranlable de Bahadir, le parcours de guérison de la jeune fille a progressé.

"J'ai vu combien de choses spéciales et belles pouvaient émerger d'un tel point de rupture", dit-elle. "Cette petite fille a fini par se rétablir, elle a commencé à parler couramment sept langues à l'âge de 16 ans et, aujourd'hui, elle s'épanouit en tant que voix influente sur les plateformes internationales.

"Le Tout-Puissant en a pris 17, mais en a donné 70 000"

Une "nena", grand-mère en bosniaque, est considérée comme le noyau de la famille et est traitée avec respect et honneur dans la société bosniaque.

Pendant la guerre de Bosnie, une nena a conquis le cœur de Bahadir au milieu de la tourmente. Bien qu'elle ait perdu 17 membres de sa famille, cette matriarche de 85 ans a inspiré tout le monde par sa force inébranlable. Avec un seul petit-enfant survivant réfugié en Turquie, elle a gardé l'espoir et la gratitude envers Dieu.

Lors d'une visite dans l'un des camps de réfugiés, Bahadir a eu une interaction mémorable avec Nena.

"Pourquoi ces femmes sont-elles si épuisées ?" a demandé l'octogénaire, en faisant référence aux autres femmes bosniaques du camp.

"Nous ne souffrons pas. Ceux qui sont partis sont devenus des martyrs. Allah les accueille. Ceux qui sont encore en vie sont en sécurité dans l'étreinte maternelle de la Turquie", a déclaré Nena selon Bahadir.

Malgré les tragédies, la foi de Nena en Dieu était inébranlable, se souvient Bahadir. "Le Tout-Puissant en a pris 17, mais il en a donné 70 000 de plus", se souvient-elle des propos de la matriarche.

Elle a expliqué à Bahadir que la douleur était un catalyseur pour la transformation de la société et du monde et qu'elle était porteuse d'un avenir rempli de "lumière, de tranquillité et de maturité".

Cette approche fait écho au sentiment profond exprimé par Alija Izetbegovic : "Ils ont essayé de nous enterrer ; ils ne savaient pas que nous étions des graines".

"Si nous oublions, nous continuerons à être massacrés tous les 50 ans.

Bahadir refuse de qualifier le génocide de "guerre", le terme officiel utilisé pour désigner les violences infligées aux musulmans bosniaques. "Qualifier de guerre ce qui s'est passé en Bosnie est une injustice pour les Bosniaques ; il devrait y avoir un équilibre des forces en cas de guerre".

Elle enfonce le clou en montrant comment les Serbes ont utilisé le viol comme arme de guerre et comment les femmes n'ont pas été autorisées à avorter, dans une tentative systématique des Serbes de créer une rupture entre les générations de musulmans bosniaques.

À travers ces atrocités, les cinq "dimensions de la survie" - sécurité de la vie, de l'esprit, de la propriété, de la progéniture et liberté de foi - ont été impitoyablement ciblées pendant la guerre de Bosnie, bouleversant tous les aspects de l'existence humaine.

Bahadir souligne la nécessité d'une information précise et d'une prise de conscience collective. L'oubli des atrocités passées permet aux coupables de s'en tirer à bon compte et encourage la violence à l'avenir.

Bahadir se fait l'écho de l'avertissement de son défunt grand-père : "Si nous oublions, nous continuerons à être massacrés tous les 50 ans".

Elle ajoute que ses paroles font écho au sentiment de feu Alija Izetbegovic, qui a un jour mis en garde : "Quoi que vous fassiez, n'oubliez pas le génocide. Parce qu'un génocide oublié se répète".