Leonardo DiCaprio a décidé d'accorder des bourses d'études et un programme d'éducation climatique à son ancienne école primaire, la ''UCLA Lab School'' à Los Angeles.

"J'ai eu la chance de fréquenter la Lab School grâce aux généreuses contributions des donateurs de l'UCLA, et mon expérience a profondément transformé ma vision du monde", a déclaré DiCaprio dans un communiqué .

"Je suis fier de pouvoir transmettre mon expérience à ceux qui, autrement, n'auraient pas eu cette chance, et de contribuer à la création d'un programme qui aidera à guider la prochaine génération de guerriers du climat.'' a ajouté la star de ''Titanic''.

L'école a pour objectif de proposer à ses élèves, âgés de 4 à 12 ans, des techniques éducatives innovantes, notamment dans le domaine de l'environnement.

La bourse d'études de DiCaprio permettra aux élèves qui en ont besoin de bénéficier d'une aide financière, comme il l'a fait lorsqu'il était enfant et qu'il a fréquenté l'école dans les années 1980, et aidera l'école à maintenir la diversité qu'elle recherche. Environ 40 % de ses élèves ont besoin d'une aide financière.

"Ce fonds de bourses permettra à de nombreux enfants d'accéder à l'UCLA Lab School, comme Léo l'a fait", a soutenu le Dr Eric Esrailian, professeur au département des sciences de la santé de l'UCLA et ami de longue date de DiCaprio.

Le nouveau programme d'éducation climatique, distinct du précédent américain, visera à enseigner aux élèves de la maternelle à la sixième année la science qui sous-tend le changement climatique, ainsi que la politique et le leadership nécessaires pour y faire face.

L'école a cherché à utiliser son emplacement, près d'un ruisseau au milieu de séquoias sur le campus de l'université de Los Angeles, pour devenir un site pratique d'enseignement de l'environnement.

"Élargir l'accès à une éducation de qualité et aider les jeunes à prendre conscience de la nécessité de protéger notre planète sont des objectifs essentiels pour notre institution", a déclaré Gene Block, chancelier de l'UCLA, dans un communiqué.

DiCaprio, la star oscarisée de "Titanic", "Once Upon a Time in Hollywood", "The Revenant" et "The Departed", apparaîtra prochainement dans "Killers of the Flower Moon", réalisé par son collaborateur habituel Martin Scorsese.