La Bosnie-Herzégovine commémoré le 28e anniversaire du génocide de Srebrenica, au cours duquel des milliers de musulmans bosniaques ont été tués.

Le massacre perpétré par les Serbes bosniaques dans l'est de la Bosnie-Herzégovine en 1995 a tué plus de 8 000 musulmans bosniaques, principalement des garçons et des hommes.

Le génocide de Srebrenica a laissé derrière lui des femmes et des filles qui ont pleuré leur immense perte dans le plus grand génocide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les victimes ont été jetées dans des fosses communes disséminées autour de Srebrenica.

Chaque année, le 11 juillet, les victimes du génocide nouvellement identifiées reposent au cimetière commémoratif de Potocari.