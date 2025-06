Vivant loin des champs de bataille de la Bosnie au plus fort de la guerre de 1992-1995, Semiha Bahadir a dû faire face à une perte personnelle - elle a perdu son bébé de trois ans dans un accident en 1993 - tout en partageant la douleur de ses compatriotes bosniaques.

Mariée et installée à Istanbul, Semiha Bahadira reçu les nouvelles de son pays avec une profonde angoisse.

Spécialiste du comportement, elle a été formée pour traiter la douleur et les traumatismes en comprenant et en analysant le comportement humain, en particulier dans le contexte de la psychologie et des interactions sociales.

Mais rien dans la vie n'aurait pu la préparer à la brutalité des envahisseurs lorsque des détails déchirants sont apparus sur ce qui est maintenant connu comme le génocide de Srebrenica - lorsque les forces serbes ont massacré plus de 8 000 hommes et garçons musulmans après avoir envahi la ville le 11 juillet 1995, dans les derniers stades de la guerre.