L'armée soudanaise a déclaré que la capitale Khartoum est désormais « complètement libérée » des Forces de soutien rapide (RSF), après des mois de combats intenses.

« Nous annonçons aujourd'hui la libération totale de l'ensemble de l'État de Khartoum de toute présence de la milice Al-Dagalo et la purification de notre capitale nationale de la souillure des rebelles », a affirmé le porte-parole de l'armée, Nabil Abdullah, dans une déclaration enregistrée.

« Nous confirmons que l'État de Khartoum est complètement libéré des rebelles », a-t-il ajouté.

L'armée a réaffirmé son engagement à poursuivre les opérations « jusqu'à ce que le dernier centimètre de notre terre soit nettoyé de tout rebelle ».

Des soldats ont publié des vidéos sur les réseaux sociaux montrant les forces de l'armée dans la zone de Salha, au sud d'Omdurman, décrite comme le dernier bastion des RSF dans la ville.

D'autres images auraient montré des caches d'armes, des drones et des équipements de brouillage saisis par l'armée dans cette zone.

Écraser les RSF

Le porte-parole militaire a déclaré tôt mardi que les forces de l'armée continuaient « d'écraser la milice RSF » dans le sud et l'ouest d'Omdurman, la ville jumelle de Khartoum.

Le groupe paramilitaire n’a pas immédiatement réagi à cette sortie de l'armée.

Depuis avril 2023, les RSF affrontent l'armée pour le contrôle du Soudan, entraînant des milliers de morts et créant l'une des pires crises humanitaires au monde.

Plus de 20 000 personnes ont été tuées et 15 millions d’autres déplacées, selon l'ONU et les autorités locales. Cependant, des recherches menées par des universitaires américains estiment le nombre de morts à environ 130 000.