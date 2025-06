Le Koweït va imprimer 100 000 exemplaires du Coran traduits en suédois, ont annoncé les autorités.

Le gouvernement koweïtien déclare que le but de ce projet est de mettre l'accent sur les principes et les valeurs islamiques de tolérance et de coexistence pacifique entre tous les êtres humains, rapporte l'agence de presse nationale Kuna.

L'Autorité générale chargée de l'impression et de la publication du Saint Coran et de la Sunna du Prophète (PBUH) et de leurs sciences a fait cette annonce à la suite d'une directive du premier ministre Cheikh Ahmed Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah.

Les préparatifs sont en cours pour l'impression des copies du Coran et ''leur distribution dans le Royaume de Suède'', a déclaré le président de l'autorité de l'imprimerie, le Dr Fahad Al-Daihani.

Il a déclaré que la décision du gouvernement koweïtien visait à mettre l'accent sur la "tolérance" et les enseignements authentiques de l'islam.

Cette décision fait suite aux inquiétudes croissantes suscitées par la destruction par le feu de corans dans certains pays européens, les derniers incidents ayant eu lieu en Suède et en Allemagne.

Ces incidents ont suscité la condamnation et l'indignation de la communauté internationale, ainsi que des réactions diplomatiques hostiles.

Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies doit se prononcer sur la question de la discrimination religieuse mercredi, après que le Pakistan a proposé un projet de résolution condamnant la profanation du Coran et demandant aux pays de prendre des mesures pour y remédier.