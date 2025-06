Ce pays d'Afrique du Nord s'est fixé des objectifs élevés en matière de production d'énergie renouvelable, visant à produire 52 % de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici à 2030.

Pour atteindre cet objectif, le Maroc a réalisé d'importants investissements dans la modernisation du réseau et l'infrastructure énergétique, conscient de l'importance cruciale de ces éléments pour la croissance d'un marché de l'énergie durable et efficace.

Le développement de projets d'énergie renouvelable à grande échelle, tels que le complexe solaire Noor Ouarzazate, la plus grande centrale solaire à concentration (CSP) au monde, est l'une des composantes essentielles de la croissance de l'infrastructure énergétique du Maroc.

Cet énorme projet, d'une capacité installée totale de 580 MW, a permis d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays, de créer des milliers d'emplois et de soutenir la croissance des industries régionales.

Le Maroc a également réalisé d'importants investissements dans des projets éoliens et hydroélectriques, ce qui lui a permis de diversifier considérablement son bouquet énergétique et d'accroître sa capacité en matière d'énergies renouvelables.

Le royaume s'est concentré sur le développement de systèmes énergétiques décentralisés, tels que les panneaux solaires sur les toits et les petites éoliennes, en plus des projets d'énergie renouvelable à grande échelle.

Ces systèmes, qui s'adaptent aux résidences privées, aux établissements commerciaux et aux structures publiques, ont le potentiel de réduire considérablement la dépendance du pays à l'égard des combustibles fossiles et de l'aider à atteindre ses objectifs en matière d'énergies renouvelables.

Les systèmes énergétiques décentralisés peuvent contribuer à améliorer l'accès à l'énergie dans les zones rurales, où de nombreuses personnes n'ont pas encore un accès régulier à l'électricité.

Le Maroc s'est efforcé de moderniser son réseau électrique et d'améliorer son infrastructure énergétique afin de soutenir l'intégration de ces diverses sources d'énergie dans le réseau national.

Cela a nécessité l'installation de systèmes de gestion de réseau de pointe, la modernisation des lignes de transmission et la construction de nouvelles sous-stations.

Ces améliorations ont non seulement contribué à rendre le réseau plus fiable et plus efficace, mais elles ont également permis d'intégrer une plus grande proportion de sources d'énergie renouvelables.

La création d'un réseau intelligent, qui utilise des technologies de communication et de contrôle de pointe pour optimiser la production, la distribution et la consommation d'électricité, est l'une des composantes les plus importantes des initiatives de modernisation du réseau au Maroc.

L'utilisation de sources d'énergie renouvelables et de techniques de gestion de la demande est rendue possible par le réseau intelligent, qui améliore la gestion des ressources énergétiques.

Cela peut accroître l'efficacité globale du système énergétique et réduire la demande de centrales électriques coûteuses et polluantes à base de combustibles fossiles.

En outre, le Maroc a participé activement à des projets de coopération énergétique régionale tels que l'initiative industrielle Desertec et le plan solaire méditerranéen, qui soutiennent la croissance des projets d'énergie renouvelable et la fusion des marchés régionaux de l'électricité.

Grâce à l'échange d'énergie entre les nations et à l'incorporation de sources d'énergie renouvelables, ces projets peuvent contribuer au développement d'un marché de l'énergie plus connecté et plus efficace dans la région.

En conclusion, les ambitions du Maroc en matière d'énergies renouvelables et ses initiatives visant à moderniser son infrastructure et son réseau énergétique ont entraîné des changements significatifs sur le marché de l'énergie du pays.

Outre l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique du pays, le développement de projets d'énergie renouvelable à grande échelle, de systèmes énergétiques décentralisés et d'un réseau intelligent a contribué à construire un marché de l'énergie plus durable, plus efficace et plus interactif.

Le Maroc est bien placé pour devenir un leader régional dans le domaine des énergies renouvelables et un modèle pour les autres nations qui souhaitent passer à un avenir énergétique plus durable, car il continue d'investir dans son infrastructure énergétique et dans la modernisation de son réseau.

Source : Energy Portal