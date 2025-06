Selon la même source, les tirs ont commencé dans la soirée vers 20h00 et se sont poursuivis jusqu'à 23h.

La plupart des personnes présentes au moment de l'attaque étaient des marchands.

En revanche, aucun commentaire immédiat n'a été émis, ni par l'armée soudanaise, ni par les Forces de soutien rapide à ce sujet.

Cette attaque intervient quelques heures après que l'ambassade des Etats-Unis à Khartoum ait publié un communiqué dénonçant le meurtre de civils dans des frappes aériennes à Bahri et Omdourman, au nord et à l'ouest de la capitale, Khartoum, dimanche dernier.

De son côté, Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général des Nations unies, a déclaré dans un communiqué que le Secrétaire général Antonio Guterres condamne la frappe aérienne menée à Omdurman.

Rappelons que les villes du Darfour et la capitale soudanaise Khartoum sont, depuis le 15 avril, le théâtre d'affrontements entre l'armée commandée par Abdelfattah al-Burhan et les Forces de soutien rapide menées par Mohamed Hamdan Dagalo.

Les combats ont fait à ce jour des centaınes des morts et des milliers de blessés parmi la population civile, en plus d'une nouvelle vague de déplacés et de réfugiés dans l'un des pays les plus pauvres du monde.

Hier mardi, l'ONG Human Rıghts Watch a par ailleurs invité la Cour Pénale International à ouvrir une enquête pour crime de guerre dans le cadre de ses combats, notamment dans la région du Darfour.