Par Kudra Maliro

Il s'est exprimé au cours d'une conférence de presse, suivie d’une visite du stade Alassane Ouattara, en marge de la 45ᵉ Assemblée Générale Ordinaire de la CAF qui a lieu à Abidjan le jeudi 13 juillet 2023.

M. Paulin Claude Danho a indiqué par ailleurs que les infrastructures devant abriter la compétition sont au stade de "l’opération provisoire de réception", et donc toutes en état de finition à 99%.

"Je vous confirme la disponibilité des infrastructures devant abriter la compétition. La Côte d’Ivoire est prête pour accueillir la 34ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations", conclu-t-il.

En marge de la 45ᵉ Assemblée Générale Ordinaire de la CAF qui a lieu à Abidjan le jeudi 13 juillet 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire, le ministère des Sports a convié la presse nationale et internationale à une visite du stade Alassane Ouattara à Ebimpé.

En effet, l’occasion était belle pour les autorités ivoiriennes de montrer aux hommes de médias que la Côte d’Ivoire est bien prête à accueillir la 34ᵉ Coupe d’Afrique des Nations prévue du 13 janvier au 11 février 2024.

À la conférence de presse, le Président du Comité d’organisation de la CAN (COCAN). M. Albert François Amichia a pour sa part dévoilé l’agenda du COCAN.

"Dans quelques jours nous dévoileront l’hymne de la CAN 2023. Nous allons recruter 8000 volontaires qui n’ont rien à voir avec les 30.000 bénévoles annoncés par le Gouvernement ivoirien. Ensuite, le 12 octobre prochain, ce sera la cérémonie de tirage au sort et la présentation du ballon officiel de la CAN 2023", indique-t-il.

La CAF était représentée à cette conférence de presse par M. Samson Adamo, Directeur des Compétitions.

Interrogés en marge de cette rencontre, les Ivoiriens assurent être sont prêts à accueillir la CAN.

"Nous ne sommes pas le Qatar pour que tout soit parfait, mais, nous sommes la Côte d'Ivoire et l'engagement manifeste de l'État va permettre de mettre plein la vue à toute l'Afrique et même au monde entier", a confié Moïse Nguessan, cadre dans une société de la place, joint au téléphone.

"Ça sera d'ailleurs la plus belle CAN de l'histoire. La Côte d'Ivoire a investi beaucoup de moyens dans cette CAN. Mais, ce qu'il faut surtout retenir c'est que notre pays contrairement à certains pays à des infrastructures de bases qui sont juste à mettre en conformité. Et, c'est ce qui est en train de se faire. Du point de vue des plateaux techniques, nous sommes trop bien lotis que de nombreux pas", a-t-il poursuivi.

Pour Saint Cyrille, photographe de profession, les Ivoiriens sont prêts et même heureux de recevoir cet événement de grande envergure.

"La Côte d’Ivoire est une grande nation de football. De toute son histoire, elle a organisé qu'une seule CAN. Pourtant, elle a les moyens d'organiser d'autres. Les dirigeants ont compris cela et ont mis les moyens qu'il faut pour organiser notre seconde CAN" ajoute M. Cyril.

Selon M. Cyril la jeunesse dans son ensemble est très heureuse et fière d'accueillir cette grande fête du football continental. Cette CAN va renforcer la paix sociale. Faire oublier les crises nées des politiques dans notre pays.

S'agissant des revenus que cette compétition va engranger, Moïse Nguessan reste convaincu que cette CAN, est une belle foire économique autour de laquelle se greffe un nombre incalculable d'activités rentables.

"Je veux parler des transports, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, les petits commerces, les maquis, les vendeurs de gadgets, etc. Tout le monde va se frotter les mains. Il suffit juste d'être un peu imaginatif. Ensuite, pour la CAF, je suis convaincu que ce sera l'une des CAN les plus rentables après l'échec au niveau financier de la CAN du Cameroun", a-t-il déclaré.