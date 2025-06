Par Charles Mgbolu

Un mannequin d'un mètre quatre-vingt-dix marches avec un regard fort, les bras grands ouverts et les yeux sans ciller malgré les flashs des appareils photo et des photographes.Les pas du mannequin sont longs et puissants, mais c'est l'image qui orne le devant de sa tenue qui est particulièrement frappante.

La tenue "yar-ciki", une chemise originaire du nord du Nigeria, présentait une œuvre d'art peinte à la main avec des détails si fins qu'elle aurait pu se trouver sur une toile dans un musée d'art ailleurs.

D'autres vêtements de la collection présentés sur le podium ce soir-là présentaient des caractéristiques similaires : un motif de tissu avec une signature artistique distinctive.

Des empreintes artistiques

J'ai toujours été fascinée par l'art. C'est pourquoi j'ai créé une convergence dans mes pièces avec lesquelles la mode et l'art se rencontrent", explique Austin Aimankhu, le créateur de la collection, à TRT Afrika.

Depuis neuf ans, Austin Aimankhu crée ce qu'il appelle des "arts portables", qui cherchent à redéfinir les pièces de mode en passant de simples tissus cousus ensemble à une représentation puissante des arts et de la culture africains.

Dans ma tête, je veux que les gens soient des toiles humaines portant de grandes empreintes d'art africain. C'est un moyen puissant de promouvoir et de projeter la voix africaine dans l'espace international de la mode", explique-t-il.

Je suis titulaire d'une licence en droit, mais je n'ai pas exercé cette profession. J'ai étudié le droit, peut-être parce que je voulais prouver que j'étais capable de devenir n'importe quoi, mais j'ai toujours été fortement attiré par la mode et la culture.

Je me suis lancée professionnellement dans la mode en 2000, mais après plus de dix ans passés à faire de la couture d'entreprise, j'ai ressenti le besoin d'aller plus loin.

L' ''effet miroir'' de l'art.

En 2014, Aimankhu a lancé la fusion de la mode et de l'art, qu'il a inaugurée par une campagne "wear Nigeria". Chacune de ses tenues porte une inscription artistique soigneusement réalisée à la main.

Je travaille avec des peintures pour tissus, des coraux, des tissages, tout ce que mon esprit peut évoquer pour créer un miroir d'art audacieux et imposant. C'est ce qui est devenu ma déclaration de mode.

Aimankhu travaille avec une équipe créative composée de couturiers, d'artistes et d'illustrateurs.

La création des impressions artistiques prend de quelques heures à plusieurs jours. Peindre une collection entière peut prendre jusqu'à trois mois. Je suis le directeur de la création et j'élabore le concept initial et les croquis, c'est ce qui est développé et créé à la main sur les pièces.

Le patrimoine culturel africain.

L'Afrique a une longue histoire de vêtements traditionnels fortement imprégnés d'art.Les tissus "tie-and-dye" d'Afrique de l'Ouest en sont un bon exemple. Il s'agit de pièces de vêtements généralement pliées, torsadées ou plissées avant d'être attachées avec des ficelles ou des élastiques, puis une teinture très captivante leur est appliquée.

Le résultat de ce processus est une puissante gamme d'empreintes colorées qui, selon les créateurs, sont la "signature de l'Afrique", un continent de couleurs. Mais, comme de nombreux artefacts culturels africains, l'Occident les a érodés.

Avez-vous vu la plupart des pièces sur les podiums de la mode ? C'est presque une réplique de ce que l'on voit à Milan. On a l'impression que nous perdons progressivement les thèmes qui font de nous des Africains", s'inquiète Aimankhu. Mes pièces nous rappellent à tous l'immense potentiel des tissus africains", souligne-t-il.

La femme rurale.

Nos vêtements sont un moyen très puissant de raconter nos histoires. Regardez comment l'Indonésie a popularisé le batik. C’est ce que nous devrions faire avec nos tissus", ajoute Aimankhu.

Aimankhu a élargi sa convergence entre la mode et l'art en y ajoutant une formation technologique qui lui permet d'accentuer ses créations.

J’ai développé mon art sur le plan technologique, ce qui me permet de m'assurer que mes peintures sur tissu ne s'écoulent pas (teinture ou peinture), ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la femme rurale qui fait son ‘’tie and dye ‘’à la maison.

S'agissant de la prochaine génération, Aimankhu pense qu'il y a beaucoup à gagner à ce qu'un plus grand nombre de vêtements africains attirent l'attention du monde entier.

Si nous parvenons à créer des tissus africains teints qui ne déteignent pas, nos matériaux seront immédiatement très demandés sur le marché international de la mode.

Austin Aimankhu travaille aujourd'hui sur différents panneaux d'art culturel dans le domaine de la mode à travers le continent.

Il a animé de nombreux ateliers et s'est exprimé sur la nécessité de fusionner la mode et l'art pour préserver les cultures africaines.

Il s'agit de transmettre les connaissances à la prochaine génération. Pour les aider à voir la richesse de la préservation des arts africains dans les tissus du peuple africain", conclut-il.