Cette décision a été prise lors d’une rencontre entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis en marge du sommet de l'OTAN à Vilnius, en Lituanie (11 et 12 juillet).

"Les deux dirigeants ont convenu d'une réunion du Conseil de coopération de haut niveau qui se tiendra à Thessalonique en automne", a indiqué la direction de la communication de la présidence turque sur Twitter, précisant que qu'il était dans l'intérêt des deux pays que le "climat positif qui s'est formé dans les relations bilatérales au cours des derniers mois continue".

Les deux parties souhaitent “s'appuyer sur cette dynamique positive et lancer des canaux de communication entre les deux pays au cours de la période à venir”. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays seront chargés de “mener le processus et de rendre compte des progrès accomplis”.

La Turquie et la Grèce ont en outre exprimé leur désir de communiquer plus fréquemment à tous les niveaux, dans le but d'instaurer un climat de confiance et de créer les conditions nécessaires à l'amélioration des relations entre la Turquie et la Grèce.

Les relations entre les deux pays voisins se sont détériorées autour des questions liées aux frontières maritimes et les droits d'exploration énergétique dans certaines parties de la mer Égée et de la Méditerranée orientale.

Mais les tensions se sont apaisées en février lorsque la Grèce a envoyé des équipes d'aide et de sauvetage en Turquie à la suite des violents tremblements de terre qui ont frappé les régions méridionales du pays.

Le ministre grec des Affaires étrangères de l'époque, Nikos Dendias, avait été le premier ministre européen à se rendre en Turquie après le séisme.