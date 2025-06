Selon les Nations Unies et les autorités locales, près de 11 000 personnes ont fui leur domicile ce mois-ci dans le sud-ouest du Niger, où sévissent les djihadistes.

"Ces personnes fuient les violences perpétrées par des groupes armés non étatiques présumés dans la région de Tillaberi et dans la zone des trois frontières, où le Niger, le Burkina Faso et le Mali se rencontrent", a déclaré le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) à Niamey.

Les autorités locales du Niger ont indiqué que plus de 10 800 personnes de neuf villages de la région d'Ouro Gueladjo "ont été forcées de fuir leurs maisons entre le 3 et le 9 juillet".

Plus de 8 430 personnes ont trouvé refuge dans la ville d'Ouro Gueladjo et 2 140 dans les environs de Torodi. Quelque 215 personnes sont arrivées à Niamey, la capitale, à 70 kilomètres de là, selon OCHA et les autorités.

L'agence des Nations Unies a déclaré que l'exode a été déclenché par le meurtre de deux villageois dans la nuit du 3 juillet, couplé à un ultimatum des groupes armés pour qu'ils quittent leurs maisons dans les 72 heures.

Dormir dans les écoles

Des sources locales ont indiqué que de nombreuses personnes dormaient dans des salles de classe ou avaient été accueillies par d'autres familles.

"La situation humanitaire reste précaire", a déclaré OCHA, en particulier à Ouro Gueladjo où les abris, la nourriture, les médicaments et l'eau potable font défaut.

Le gouvernement nigérien devait distribuer 85 tonnes de nourriture dans la région mercredi.

OCHA tente également de "faciliter l'accès" des travailleurs humanitaires à Ouro Gueladjo où deux détachements de l'armée ont été déployés pour renforcer la sécurité.

L'escalade de la violence

Les groupes armés ont "intensifié" leurs opérations contre les populations locales, y compris l'utilisation d'engins explosifs improvisés (EEI), les meurtres, les enlèvements et les ultimatums dans la zone frontalière avec le Burkina Faso, a déclaré OCHA.

La région de Tillaberi est en proie depuis près de huit ans à des insurgés liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique.

Cette vaste zone aride, d'une superficie équivalente à celle de la Corée du Sud, compte environ 150 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays, selon l'ONU.