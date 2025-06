Le bilan des pluies diluviennes survenues au cours de la période du 1ᵉʳ avril au 10 juillet 2023 est de 30 disparus.

Ce chiffre a été annoncé hier mercredi à Abidjan, par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, au cours d'un point de presse.

"À la date du lundi 10 juillet 2023, le bilan des pertes en vies humaines s’élève à trente (30) décès, à savoir dix-huit (18) à Yopougon, deux (02) à Cocody, un (01) à Adjamé, un (01) à Attécoubé, un (01) à Man, un (01) à Dimbokro, un (01) à Bouaflé, deux (02) à San-Pedro et trois (03) à Adzopé, auxquels s’ajoutent des personnes disparues et de nombreux blessés", a déclaré Amadou Coulibaly, face à la presse.

Parmi les personnes décédées, certains ont été emportées par les eaux de pluie, d'autres par des éboulements de terrain.

S'agissant des dégâts matériels, le porte-parole du gouvernement a annoncé que les secours ont noté des inondations de voies et d’habitations, des coupures sur le réseau routier, des éboulements de terrains.

Cette liste de dégâts matériels comprend aussi des effondrements de murs, des destructions de biens et d’infrastructures économiques, des sorties de lit de fleuves et de rivières, et des déplacements de populations.

"Le phénomène de montées des eaux est particulièrement critique à Grand-Bassam (sud), où l’on note soixante (60) familles sinistrées, représentant 225 personnes", a souligné le ministre Amadou Coulibaly.

Cette année, les prévisions climatiques de la première saison des pluies ont été rendues publiques par la Société d’Exploitation et de Développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique de Côte d'Ivoire (SODEXAM).

Dès le 22 mars, la SODEXAM prévoyait de "fortes précipitations attendues sur toute l’étendue du territoire national'', sur la période de mars à juillet 2023.

La SODEXAM précisait que dans le nord de la Côte d’Ivoire, la quantité de pluies projetée était supérieure à 250 millimètres, et qu’elle s’attendait à des cumuls pluviométriques saisonniers compris entre 335 et 450 millimètres dans le centre du pays.