Les Nations unies ont annoncé mercredi de sombres nouvelles sur la sécurité alimentaire mondiale : 2,4 milliards de personnes n'ont pas eu un accès constant à la nourriture l'année dernière, 783 millions ont souffert de la faim et 148 millions d'enfants ont souffert d'un retard de croissance.

Cinq agences des Nations Unies ont déclaré dans le rapport 2023 sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition que si les chiffres de la faim dans le monde ont stagné entre 2021 et 2022, de nombreux endroits sont confrontés à des crises alimentaires de plus en plus graves.

Elles pointent du doigt l'Asie occidentale, les Caraïbes et l'Afrique, où 20 % de la population du continent souffre de la faim, soit plus du double de la moyenne mondiale.

"La reprise après la pandémie mondiale a été inégale et la guerre en Ukraine a affecté les aliments nutritifs et les régimes alimentaires sains", a déclaré Qu Dongyu, directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), dans un communiqué.

Il s'agit de la "nouvelle normalité" où le changement climatique, les conflits et l'instabilité économique poussent ceux qui sont en marge de la société à s'éloigner encore plus de la sécurité.

L'économiste en chef de la FAO, Maximo Torero, a déclaré que l'indice FAO des prix des denrées alimentaires était en baisse depuis environ 15 mois, mais que "l'inflation des denrées alimentaires s'est poursuivie".

Alimentation malsaine

Mais il a ajouté que le fait de ne pas savoir si l'accord qui a permis à l'Ukraine d'expédier 32 tonnes de céréales sur les marchés mondiaux et qui tente de surmonter les obstacles aux expéditions de céréales et d'engrais russes sera renouvelé lorsqu'il expirera le 17 juillet "n'est pas bon pour les marchés".

Si l'accord n'est pas renouvelé immédiatement, il est certain que les prix des denrées alimentaires connaîtront une nouvelle flambée, mais l'ampleur et la durée de cette flambée dépendront de la manière dont les marchés réagiront, a-t-il ajouté.

Selon le rapport, l'accès des populations à une alimentation saine s'est détérioré dans le monde entier.

Plus de 3,1 milliards de personnes, soit 42 % de la population mondiale, n'auront pas les moyens d'avoir une alimentation saine en 2021, soit une augmentation de 134 millions de personnes par rapport à 2019.

M. Torero a déclaré lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion du lancement du rapport que la réduction du nombre de personnes ayant une alimentation malsaine "constitue un défi de taille, car elle nous indique essentiellement que nous devons substantiellement changer la manière dont nous utilisons nos ressources dans le secteur agricole, dans le système agroalimentaire".

Selon les dernières recherches, entre 691 et 783 millions de personnes souffriront de sous-alimentation chronique en 2022, soit une moyenne de 735 millions de personnes, ce qui représente 122 millions de personnes de plus qu'en 2019, avant le début de la pandémie de COVID-19.

Un défi de taille

Selon M. Torero, les projections des Nations unies pour 2030 indiquent que 600 millions de personnes souffriront encore de sous-alimentation chronique en 2030, ce qui est loin de l'objectif de développement des Nations unies visant à atteindre la "faim zéro" à cette date.

Selon M. Torero, les projections des Nations Unies pour 2030 indiquent que 600 millions de personnes souffriront encore de sous-alimentation chronique en 2030, ce qui est loin de l'objectif de développement des Nations Unies visant à atteindre la "Faim zéro" à cette date.

Dans l'avant-propos du rapport, les responsables de la FAO, du Programme alimentaire mondial, du Fonds international de développement agricole, de l'UNICEF, l'agence des Nations Unies pour l'enfance, et de l'Organisation mondiale de la santé ont écrit que la réalisation de l'objectif "Faim Zéro" "représente un défi de taille".

Ils ont appelé à redoubler d'efforts "pour transformer les systèmes agroalimentaires et en tirer parti" afin d'atteindre l'objectif. Quant aux enfants, le rapport indique qu'ils continuent de souffrir de malnutrition, avec non seulement 148 millions de jeunes de moins de 5 ans souffrant d'un retard de croissance, mais aussi 45 millions d'enfants trop maigres pour leur taille ou "gaspillés", tandis que 37 millions d'enfants sont en surpoids.

Préoccupations en matière de financement

Selon M. Torero, les cinq agences ont également examiné l'urbanisation croissante et ont constaté que les habitants des zones rurales et semi-urbaines consomment également des produits de grande consommation.

"Normalement, nous pensions que les populations rurales consommaient ce qu'elles produisaient, mais ce n'est pas le cas", a-t-il déclaré, expliquant que dans les zones rurales, environ 30 % du panier alimentaire de la famille est acheté au marché, et que dans les zones semi-urbaines et urbaines, ce pourcentage est plus élevé, ce qui a des conséquences sur la nutrition en raison de la consommation d'aliments plus transformés.

L'économiste en chef du PAM, Arif Husain, a déclaré aux journalistes lors d'une séance d'information virtuelle qu'en 2022, alors que la guerre en Ukraine se poursuivait, la situation alimentaire ne s'était pas aggravée parce que la communauté des donateurs avait débloqué environ 14,2 milliards de dollars et que l'agence avait été en mesure de fournir une aide à 160 millions de personnes, contre 97 millions en 2019.

"Je crains qu'à l'avenir, nous ne soyons confrontés à d'énormes réductions de financement", a-t-il déclaré, citant les dons du PAM qui s'élevaient à seulement 4,2 milliards de dollars la semaine dernière, soit 29 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.