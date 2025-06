C'est jour d'anniversaire pour le mouvement Black Lives Matter qui a demandé en guise de cadeau que les fonds alloués à la police américaine soient purement et simplement supprimés.

Cette revendication du mouvement qui lutte pour le respect et la protection des personnes noires est une nouvelle perle dans leur chapelet de requêtes.

Les militants et les organisations de BLM prévoient de marquer les 10 ans du mouvement par des événements en personne et virtuels.

À la suite des décisions de la Cour suprême qui ont empêché l'allégement de la dette des prêts étudiants détenus de manière disproportionnée par les emprunteurs noirs et qui ont interdit la discrimination positive dans l'enseignement supérieur, la nécessité de l'existence de BLM ne pourrait être plus claire, a déclaré Melina Abdullah, éminente militante du mouvement ce jeudi.

"Ce moment du mouvement signifie que nous devons absolument redoubler d'efforts et d'engagement pour que les vies des Noirs comptent", a déclaré Melina Abdullah, directrice de BLM Grassroots Inc, un collectif d'organisateurs à travers le pays.

"Dix ans plus tard, nous avons un aperçu de ce qui se passerait s'il n'y avait pas de Black Lives Matter", a-t-elle ajouté. "Nous n'allons pas seulement nous battre quand c'est populaire, mais nous allons nous battre parce que nous avons besoin de nous battre.'' a-t-elle conclu.

Samedi prochaın, à Los Angeles, le "#BLMTurns10 People's Justice Festival" se tiendra à Leimert Park, un quartier historique et un centre culturel pour les Noirs de Los Angeles. Le festival est conçu pour ressembler à un village et comprendra un jardin pop-up dédié aux familles des personnes tuées par la police et la violence suprématiste blanche.

L'universitaire et militant Cornel West, qui se présente à l'élection présidentielle américaine en tant que candidat d'un parti indépendant en 2024, a été invité à prononcer le discours d'ouverture du festival.

Le mouvement BLM est apparu pour la première fois en 2013, après l'acquittement de George Zimmerman, le bénévole de la surveillance de quartier d'origine mixte blanche et hispanique qui avait tué Trayvon Martin ,un afro-américain de 17 ans,un an plus tôt.

Les organisateurs du "#BLMTurns10 People's Justice Festival" de samedi ,ont invité Sybrina Fulton, la mère de Trayvon Martin, à prendre la parole.