Par Mamadou Dian Barry

Les présidents égyptien Abdel Fatah al-Sissi, centrafricain Faustin-Archange Touadéra, sud soudanais Salva Kiir, le président de la transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed se sont réunis jeudi dans la capitale égyptienne pour discuter d’une solution à la crise au Soudan.

La rencontre a également vu la participation des dirigeants de l’Union Africaine et ceux de la Ligue Arabe.

A l’ouverture du sommet, le président al-Sissi a invité ses homologues à unifier leur vision et leurs positions face à la crise que traverse le Soudan

"Nous devons prendre des décisions coordonnées et unifiées, contribuant à la résolution de la crise, en concertation avec les propositions des institutions régionales efficaces, à la tête desquelles se trouvent l'Union africaine et la Ligue Arabe, afin de préserver les intérêts et les capacités des peuples des pays voisins, outre, la sécurité et la stabilité de la région dans son ensemble", a déclaré l’hôte de la rencontre.

"Les obstacles rencontrés par la campagne agricole, qui se sont traduits par une pénurie alimentaire aiguë, et le conflit et ses répercussions négatives qui ont mené à la détérioration des établissements de santé et la manque de médicaments et de fournitures sanitaires, en ayant des répercussions catastrophiques sur la situation humanitaire globale", a ajouté M. Al-Sissi.

Les villes du Darfour et la capitale soudanaise Khartoum sont, depuis le 15 avril, le théâtre d'affrontements entre l'armée commandée par Abdelfattah al-Burhan et les Forces de soutien rapide menées par Mohamed Hamdan Dagalo (dit Hemidti), qui ont fait des morts et des milliers de blessés parmi la population civile, en plus d'une nouvelle vague de déplacés et de réfugiés dans l'un des pays les plus pauvres du monde.

Une réponse humanitaire sérieuse

Le Soudan enregistre déjà plus de 2,4 millions de déplacés internes alors qu'environ 7 000 personnes ont trouvé refuge vers les pays voisins, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Plus de 72% des personnes déplacées sont originaires de Khartoum et environ 9% de la province du Darfour occidental, deux endroits où les affrontements sont concentrés, indique l’OIM.

Le président Al-Sissi estime que cette forte détérioration de la situation humanitaire, et ces répercussions désastreuses de la crise, "exigent une cessation immédiate et durable des opérations militaires, afin de préserver les capacités du peuple soudanais frère et des institutions de l'État, pour qu'ils puissent assumer leurs responsabilités envers les citoyens".

Il suggère ainsi "une réponse humanitaire sérieuse, coordonnée et rapide de toutes les parties de la communauté internationale, à la hauteur de l'ampleur de cette grave crise qui nécessite de s'attaquer à ses racines, en parvenant à une solution politique globale qui réponde aux espoirs et aux aspirations du peuple soudanais".

Le président égyptien a appelé toutes les parties de la communauté internationale à respecter leurs engagements qui ont été annoncés lors de la conférence des donateurs pour secourir le Soudan, qui s'est tenue au cours du mois de juin 2023, en soutenant les pays voisins les plus touchés par les conséquences de cette crise.