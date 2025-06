Le Royaume-Uni a imposé des sanctions à des entreprises liées aux dirigeants des deux camps dans le conflit au Soudan.

Les mesures visent six entreprises associées aux Forces armées soudanaises (SAF) et aux Forces de soutien rapide (RSF).

Les entreprises associées au FSR identifiées par le ministère des affaires étrangères sont les suivantes : Al-Junaid, GSK Advance Company Ltd et Tradive General Trading Co. Les trois entreprises liées à la SAF sont : Defense Industries Systems, Sudan Master Technology et Zadna International Company for Investment.

"Des civils innocents continuent de subir les effets dévastateurs des hostilités, et nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de rester les bras croisés alors que l'argent de ces entreprises, qui financent toutes la RSF ou la SAF, est dépensé dans un conflit insensé" a affirmé le ministre des affaires étrangères, James Cleverly.

Environ 25 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire à la suite de près de trois mois de violence, dont plus de 2,2 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et 682 000 personnes qui auraient fui vers les pays voisins selon le ministère des affaires étrangères.