Les agents de sécurité nigérians ont arrêté 13 ressortissants chinois pour des "infractions liées à l'exploitation minière illégale".

La Commission des crimes économiques et financiers du Nigeria (EFCC) a déclaré que ses agents avaient appréhendé les suspects dans la ville centrale d'Illorin "à la suite de renseignements crédibles".

Ils sont accusés de s'être livrés à des ''activités incluant, mais sans s'y limiter, l'exploitation minière illégale et le non-paiement des redevances au gouvernement fédéral comme l'exige la loi''.

Les mineurs illégaux présumés n'avaient pas de "permis de travail" et n'étaient "entrés au Nigeria qu'avec un visa de visiteur", a déclaré l'agence dans un communiqué jeudi soir.

De nombreux sites

Ces ressortissants chinois seront poursuivis "à l'issue de l'enquête", a ajouté l'agence.

Les Chinois auraient exploité des sites miniers illégaux dans diverses parties de l'État de Kwara et seraient des employés d'une société chinoise connue sous le nom de W. Mining Global Service Limited.

"On a appris que l'entreprise utilisait du granit extrait illégalement pour produire du marbre destiné à être vendu localement au Nigeria", a déclaré l'EFCC. Les suspects n'ont pas encore fait de commentaires publics.

Ces dernières années, les Chinois sont de plus en plus présents dans diverses activités économiques au Nigeria, notamment dans l'extraction de l'or et d'autres minéraux solides.