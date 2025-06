Par Takunda Mandura

Dans une scène épique du film biographique réalisé par Mira Nair en 2016, Queen of Katwe, l'actrice jouant le prodige des échecs ougandais de 10 ans Phiona Mutesi a un regard désemparé sur son visage alors que son mentor Robert Katende la mate.

Elle s'arrête une fraction de seconde avant d'abandonner, ce à quoi Katende la réprimande doucement, "Non ... non, Fiona. Ne donnez jamais un pourboire à votre roi si vite."

Loin de la reconstitution hollywoodienne de la vie de championne, à Chivhu au Zimbabwe, Grace Zvarebwa, 12 ans, pratique depuis quatre ans l'art de ne pas faire basculer son roi trop vite.

En cours de route, cette fille sans prétention née dans une famille d'agriculteurs de subsistance d'une ville située à 146 km au sud de la capitale Harare a gravé son nom en tant que star mondiale potentielle en devenant la championne nationale d'échecs junior du Zimbabwe.

Grace aspire à être un grand maître FIDE, rien de moins, et à encadrer d'autres personnes comme elle chez elle pour devenir des champions.

"En juin, j'ai gagné dans la catégorie des moins de 16 ans au Zimbabwe, et nous sommes censés nous rendre ensuite en Égypte pour le Championnat d'Afrique d'échecs des jeunes. J'espère un financement pour pouvoir y aller et gagner le tournoi", a déclaré Grace à TRT Afrique. "J'utiliserai le prix en argent pour aider mes parents et parrainer mes collègues."

Depuis qu'elle a commencé à pratiquer ce sport il y a quatre ans, Grace a remporté plus de 15 médailles dans des tournois à travers le Zimbabwe. Dans certains d'entre eux, elle a battu des joueurs presque deux fois son âge

Son rêve de réussir à l'extérieur de son pays est maintenant partagé par beaucoup d'autres comme elle, grâce à des initiatives de mentorat comme celles qui ont sorti Phiona Mutesi de la pauvreté et en ont fait un nom familier.

Reines de Chivhu

Godknows Dembure, qui enseigne à l'école primaire de Makumimavi, fait à Chivhu ce que Katende a fait à Katwe, un bidonville de la capitale ougandaise de Kampala, après avoir rencontré Phiona, décrocheuse scolaire, lors d'une mission de sensibilisation dirigée par des missionnaires.

À l'école primaire de Nharira, son ancien lieu de travail, Dembure a créé un club d'échecs nommé Queens of Chivhu - inspiré par Queen of Katwe - pour aider les étudiantes à améliorer leur pensée critique et leurs compétences mathématiques grâce aux échecs. Dembure avait lui-même appris à jouer aux échecs lorsqu'il était professeur stagiaire.

"Quand j'ai commencé ce projet d'échecs, c'était comme une sorte d'antidote aux problèmes qui existaient dans la région où j'enseignais. Les mariages d'enfants, les grossesses et les taux d'abandon étaient élevés, ce qui m'a incité à chercher un moyen d'aider ces filles à gagner confiance et sortir de la situation dans laquelle ils se trouvaient », a déclaré Dembure à TRT Afrika.

Les données de l'Agence nationale des statistiques du Zimbabwe (Zimstat) montrent que les filles rurales sont deux fois plus susceptibles d'être mariées avant 18 ans que leurs homologues urbaines.

Zimstat note également que 33,7% des filles âgées de moins de 18 ans sont déjà mariées, ce qui équivaut à une fille sur trois de moins de 18 ans. En comparaison, seuls 2% des garçons se marient avant d'atteindre l'âge de 18 ans.

Le Zimbabwe fait partie des 20 pays africains où les mariages d'enfants sévissent.

Défis de financement

Au Zimbabwe, les échecs sont toujours considérés comme un sport d'élite, joué principalement dans les meilleures écoles du pays. Un centre d'échecs rural comme Chivhu est l'exception. Les filles issues du club Queens of Chivhu de Dembure ont déjà triomphé à différents niveaux du sport, participant et remportant des compétition…

"De plus grandes arènes vous attendent"

Outre Grace, deux autres joueuses de Queens of Chivhu - Lynne Chidanhire et Patricia Madziva - sont censées se rendre en Égypte cette année pour le championnat d'échecs de la jeunesse africaine. Une des filles n'a pas encore de passeport.

Le club a remporté les championnats nationaux du Zimbabwe en 2018, mais n'a pas pu assister au tournoi africain en Égypte en raison de contraintes financières. L'année dernière, l'équipe avait des joueurs qualifiés pour le Championnat d'Afrique d'échecs de la jeunesse au Ghana, mais n'a pas pu les y envoyer faute de financement.

En 2019, une initiative GoFundMe sur Twitter a fait une percée en collectant 5 000 $ US en moins de 24 heures pour qu'une équipe de quatre membres de Queens of Chivhu participe au championnat d'échecs individuel des écoles africaines dans la capitale namibienne de Windhoek. Grace a raté de peu une médaille, terminant quatrième dans son groupe d'âge.

Le Championnat d'Afrique d'échecs de la jeunesse, le plus haut niveau du continent, sert d'étape de qualification pour le Championnat du monde d'échecs qui se tiendra l'année prochaine du 3 au 25 avril à Toronto, au Canada.

Pour Grace et le reste des reines de Chivhu, tous les défis étrangers d'autrefois demeurent, mais leur talent dans le jeu royal de 204 cases a fait en sorte que la vie ne soit plus une impasse.