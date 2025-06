Par Pauline Odhiambo

La population de chimpanzés dans le monde s'est réduite au fil des ans. On estime que les chimpanzés occidentaux ont vu leur nombre diminuer de 85 %, ce qui représente un déclin important depuis les années 1980.

Les quatre sous-espèces de chimpanzés sont aujourd'hui menacées d'extinction, selon la World Conservation Society. Les primates jouent un rôle important dans le maintien de la diversité des forêts.

Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), les animaux sont chassés pour la viande de brousse ou chassés de leur habitat par l'exploitation forestière commerciale et l'agriculture.

Bien que les chimpanzés soient encore plus menacés par les exportations commerciales vers les zoos et les laboratoires de recherche, les défenseurs de l'environnement luttent pour protéger la population de chimpanzés qui s'amenuise et dont le nombre est actuellement estimé entre 170 000 et 300 000, selon le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Voici quelques faits que vous ignorez peut-être sur les chimpanzés :

Ils peuvent vivre jusqu'à 80 ans

Un chimpanzé nommé Little Mamma était le chimpanzé le plus âgé enregistré, avec une espérance de vie estimée entre 76 et 82 ans au moment de sa mort en 2017.

L'espérance de vie moyenne des chimpanzés en captivité est d'environ 38 ans, mais il est plus difficile d'enregistrer la durée de vie des chimpanzés dans la nature. Une étude sur les chimpanzés du parc national de Kibale, en Ouganda, estime qu'un chimpanzé vit en moyenne jusqu'à 33 ans.

Naissance une fois tous les cinq ans

La plupart des grossesses de chimpanzés aboutissent à la naissance d'un seul enfant. Les bébés chimpanzés s'accrochent souvent à la fourrure de leur mère et se promènent sur leur dos jusqu'à l'âge de trois à cinq ans. Cela crée un lien familial étroit, même à l'âge adulte.

Des structures familiales et sociales complexes

Les groupes de familles élargies peuvent compter de 20 à 120 chimpanzés et peuvent avoir des hiérarchies strictes, avec un seul mâle dominant alpha comme chef.

Les chimpanzés vivent dans des groupes dont la taille et la composition évoluent au fil du temps. De nouvelles unités plus petites se forment souvent au fur et à mesure que les animaux nouent de nouvelles relations.

Utiliser des outils

Les chimpanzés utilisent des outils qu'ils fabriquent eux-mêmes pour se nourrir et se protéger. Les pierres et les brindilles sont quelques-uns des outils rudimentaires qu'ils utilisent pour chercher de la nourriture. Ils utilisent également des branches d'arbre pour se gratter le dos.

Omnivore

Les chimpanzés se nourrissent d'une grande variété d'aliments, tant végétaux qu'animaux. Ils ont cependant un penchant particulier pour les fruits. Le régime alimentaire des chimpanzés comprend des graines, des feuilles, des racines, des insectes et du miel. Ils se nourrissent parfois d'autres animaux sauvages comme les singes ou les petites antilopes.

Ils peuvent marcher sur deux jambes

Les chimpanzés marchent généralement à quatre pattes, mais ils peuvent aussi marcher sur deux pieds. Ils se déplacent toutefois en grimpant et en se balançant d'un arbre à l'autre.