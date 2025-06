Par Ebubekir Yahya

Cet événement reste la nuit la plus sombre de l'histoire politique turque, gravée dans l'infamie de la trahison envers la nation. Personne ne pouvait comprendre exactement ce qui se passait. Des terroristes ont infiltré les forces armées, tirant sur les civils qu'elles étaient censées protéger. Des avions de chasse ont survolé et bombardé des zones civiles pendant des heures, plongeant le pays dans le cataclysme.

En l'espace d'une seule nuit, l'injection de la trahison par FETO dans les rangs de l'armée a entraîné le martyre de 249 citoyens à travers le pays. 2 196 autres ont été blessés, principalement dans la métropole d'Istanbul et dans la capitale Ankara.

Le vent a tourné sur le coup de minuit, lorsque le président Recep Tayyip Erdogan a pris contact avec ses concitoyens par l'intermédiaire de la chaîne de télévision privée, via une application de médias sociaux, pour les tenir au courant de ce qui se passait.

Le président a appelé son peuple à se mobiliser, à descendre dans les rues et sur les places, et à résister aux putschistes pour sauver la démocratie et l'avenir du pays. Sous l'effet de l'émotion suscitée par l'appel d'Erdogan, le gouvernement a rapidement commencé à purger toutes les institutions publiques de leurs membres directement liés à FETO ou penchant en sa faveur.

Sept ans plus tard, la démocratie turque est manifestement florissante et l'avenir du pays n'a jamais été aussi prometteur.

Mise en garde pour l'Afrique

Depuis que la résistance publique a fait échouer les tentatives de FETO d'organiser un coup d'État en infiltrant l'armée, la politique étrangère turque a changé de paradigme, notamment en ce qui concerne la manière dont le pays s'engage avec les pays africains.

Les membres de FETO ont fui vers différents pays du monde après l'échec de l'insurrection, en particulier vers les États-Unis, où le cerveau de la tentative de coup d'État, Fetullah Gulen, dirige sa secte terroriste depuis plus de trois décennies.

Les pays africains ont également été témoins de l'exode des membres de FETO, qui ont rejoint leurs complices dans les régions du monde où ils mènent des activités douteuses, notamment en dirigeant des écoles.

Dans le but de paralyser définitivement l'organisation terroriste et de bloquer ses sources de revenus, la Turquie a commencé à s'adresser aux pays africains, les mettant en garde contre le danger que représente la présence des essaims terroristes sur leurs territoires respectifs.

À plusieurs reprises, le président Erdogan a mis en garde les dirigeants africains contre le danger imminent de la présence de FETO dans leurs pays, soulignant que tôt ou tard, l'organisation pourrait tenter exactement ce qu'elle a tenté sans succès la nuit du 15 juillet 2016 en Turquie.

Le ministre turc des affaires étrangères de l'époque, Mevlut Cavusoglu, a également rencontré un grand nombre de ses homologues des pays africains, leur racontant comment FETO a tenté de renverser la démocratie turque, et la menace imminente d'une subversion similaire par le nid de la terreur dans certaines parties du monde où il opère.

Les autorités ont conseillé aux pays africains de bannir ou d'extrader les membres de FETO, et de confier les écoles gérées par cette organisation à la Fondation Maarif, une fondation publique à but non lucratif.

Coup de pouce aux alliances africaines

Les efforts incessants de la Turquie pour favoriser les relations et la coopération avec le continent africain sont une leçon de politique étrangère.

Le troisième sommet de coopération Turquie-Afrique, qui s'est tenu à Istanbul du 17 au 21 décembre 2021, a vu la participation de plusieurs présidents africains. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le président Erdogan a cherché à renforcer la coopération avec les dirigeants africains, soulignant qu'il s'agissait d'une situation gagnant-gagnant à la fois pour la Turquie et pour le continent.

Des institutions turques telles que la TIKA, Yunus Emre et la Fondation Maarif ont réalisé de nombreux projets dans les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures en Afrique, sans rien attendre en retour.

La Turquie est déjà le premier pays au monde en termes d'aide humanitaire par rapport à son produit national brut (PIB). Il convient de noter que l'Afrique bénéficie de la plus grande part de cette aide.

Les pays africains ont connu une augmentation significative des investissements directs turcs, de nombreuses entreprises s'étant installées sur le continent. Le volume des transactions commerciales entre la Turquie et l'Afrique s'élève à plus de 30 milliards de dollars.

S'adressant aux journalistes lors du Forum économique Turquie-Afrique III qui s'est tenu à Istanbul les 21 et 22 octobre 2021, le président Erdogan a déclaré : "Notre objectif est d'abord d'augmenter le volume à 50 milliards de dollars, puis à 75 milliards de dollars".

Selon le professeur Murat Turhan, directeur du Centre d'application et de recherche sur les civilisations du bassin méditerranéen et de l'Afrique de l'université Haci Bayram Veli d'Ankara, la constance des efforts a été la pierre angulaire des affaires entre la Turquie et l'Afrique, malgré des creux entre les deux.

"En 2013, le volume d'affaires était de 21,5 milliards de dollars, puis en 2014, il a atteint 20,7 milliards de dollars et en 2015, 18 milliards de dollars. En 2016, il était de 17 milliards de dollars, et en 2018, il est passé à 22 milliards de dollars. En 2019, le chiffre était de 22,4 milliards de dollars, et en 2020, de 22,6 milliards de dollars. En 2022, le volume a atteint plus de 33 milliards de dollars", explique-t-il à TRT Afrika.

Entre 2016 et 2023, de nombreux sommets, forums et conférences d'affaires ont été organisés dans le but de renforcer les liens entre la Turquie et l'Afrique et de dynamiser les relations existantes, notamment face à la concurrence mondiale pour attirer l'attention du continent.

Lors du lancement de TRT Afrika en mars 2023, le TRT-Africa Media Forum a été organisé, avec la participation de membres de l'Union africaine de radiodiffusion et d'autres journalistes du continent.

Le lancement du service numérique TRT Afrika, qui présente "l'Afrique telle qu'elle est", est considéré comme un tournant dans les relations entre la Turquie et l'Afrique. Le service produit des informations et des reportages en quatre langues : anglais, français, haoussa et swahili.

Visites présidentielles

Le président Erdogan a déjà effectué le plus grand nombre de visites en Afrique parmi tous les chefs d'État n'appartenant pas au continent. Son dernier voyage en Afrique remonte à février 2022, lorsqu'il s'est rendu dans trois pays : la République démocratique du Congo, le Sénégal et la Guinée-Bissau.

En mars 2016, quelques mois avant la tentative de coup d'État déjouée par FETO, le président Erdogan s'est rendu en Guinée équatoriale, au Ghana et au Nigeria. En mai de la même année, il a conduit des délégations commerciales et diplomatiques dans trois autres pays africains : l'Ouganda, le Kenya et la Somalie. L'ordre du jour de ces visites était axé sur l'expansion mutuelle des affaires, la lutte contre le terrorisme et le renforcement des liens diplomatiques.

Depuis 2003, le président Erdogan a visité officiellement plus de 30 pays africains au total. Toutes ces visites ont donné lieu à la signature d'accords bilatéraux et de protocoles d'accord sur l'investissement, ainsi qu'à l'organisation de forums économiques et commerciaux. Les entreprises turques et africaines se rencontrent et explorent les meilleurs moyens de collaborer les unes avec les autres.

Une industrie de la défense en plein essor

Ces dernières années, le gouvernement turc dirigé par le président Erdogan a déployé des efforts soutenus pour rendre le pays indépendant de l'aide étrangère dans le secteur de la défense. Cet effort louable a entraîné un boom de l'industrie de la défense turque, qui compte désormais parmi les leaders de la fabrication d'équipements de nouvelle génération.

Les forces de sécurité turques utilisent des armes fabriquées localement pour combattre les terroristes à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Lors de la lutte contre Daesh et le PKK/YPG dans le nord de la Syrie et de l'Irak, les forces turques ont activement utilisé des armes fabriquées en Turquie.

Après avoir fourni de tels équipements aux forces armées turques, l'industrie de la défense exporte désormais vers différents pays à travers le monde. Récemment, le monde a été témoin des performances des drones armés Bayraktar TB utilisés par l'Ukraine dans le conflit qui l’oppose à la Russie. Au Kharabakh, l'Azerbaïdjan a utilisé le Bayraktar TB2 pour repousser l'invasion arménienne de son territoire.

Les drones turcs ont également aidé plusieurs pays africains, dont la Libye et le Burkina Faso, à lutter contre l'insécurité.

Grâce aux initiatives du président Erdogan, la Turquie peut désormais se targuer d'être presque totalement indépendante en termes de matériel et de logiciels de défense. Conformément à la ligne de coopération établie avec l'Afrique, les pays du continent sont, sans surprise, en première ligne lorsqu'il s'agit d'importer du matériel de défense en provenance de la Turquie.

Plus de 30 pays africains, dont le Nigeria, le Bénin, le Tchad, le Congo, Djibouti, le Gabon, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Kenya, la Libye, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Tanzanie, le Rwanda, le Ghana, Madagascar, le Soudan, la Somalie, la Tunisie et l'Ouganda, ont signé des protocoles et des protocoles d'accord avec la Turquie pour la fourniture d'armes fabriquées dans le pays.

Actuellement, certains membres de l'armée de l'air nigériane suivent une formation à Ankara sur le fonctionnement des hélicoptères T-129 que le pays a achetés à TUSAS, un fabricant turc d'avions de chasse.

En 2022, le Nigeria a annoncé l'achat de six hélicoptères T-129 de TUSAS dans le cadre d'un renforcement de la sécurité visant à éradiquer le terrorisme sur son territoire.

La diplomatie dans les airs

La Turquie possède le plus grand nombre de missions diplomatiques en Afrique parmi les pays situés en dehors du continent. Selon le ministère turc des affaires étrangères, le pays compte actuellement 12 ambassades et 44 missions en Afrique.

Le professeur Turhan attribue ce rayonnement à la cohérence de la coopération mutuelle, y compris les visites du président Erdogan en Afrique et les voyages des chefs d'État africains en Turquie, après les événements du 15 juillet 2016.

Turkish Airlines a également ajouté de nouvelles destinations en Afrique à son réseau, se plaçant en tête de liste des compagnies aériennes étrangères desservant le continent. En mai 2023, Turkish Airlines proposait des liaisons vers et depuis 62 destinations dans 41 pays africains.

Éducation et bourses d'études

La Turquie accorde la plus grande importance à ses politiques de coopération avec l'Afrique, qui s'étendent à la création de conditions équitables pour toutes les parties.

Le professeur Turhan souligne qu'après le coup d'État avorté du 15 juillet 2016, la Turquie a changé son orientation africaine avec des politiques centrées sur le développement des ressources humaines.

"Dans sa tentative de paralyser les activités de FETO à l'extérieur du pays après les avoir étouffées à l'intérieur, la Turquie a lancé un nouveau plan d'action qui reconnaissait l'Afrique comme un continent très important", explique-t-il à TRT Afrika.

"La FETO opérerait librement en Afrique, et la Turquie a entamé une démarche stratégique pour mettre un terme aux activités du groupe terroriste dans le monde. Cela implique de se concentrer sur les formations et les écoles de la société civile, qui servent d'instruments de lobbying pour l'organisation dans différents pays. Le groupe terroriste a également mené une propagande noire contre la Turquie par tous les moyens possibles. C'est pourquoi le président Erdogan, chaque fois qu'il rencontre des dirigeants africains lors de leurs visites mutuelles, tente d'attirer leur attention sur le danger que représente la FETO."

Lors de la visite du président Erdogan en 2017 dans certains pays d'Afrique du Sud et de l'Est tels que la Tanzanie, le Mozambique et Madagascar, la menace de FETO figurait à l'ordre du jour des discussions.

Selon le professeur Turhan, les efforts de la Turquie pour évincer FETO de l'Afrique prennent quatre dimensions différentes. La première, et la plus importante, est le développement du secteur de l'éducation, qui est la plus grande source de revenus de l'organisation terroriste dans les pays africains.

En juin 2016, la Turquie a créé la Fondation Maarif pour opérer à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le mandat de la fondation était de reprendre toutes les écoles gérées par la FETO sur les côtes africaines.

Le président de la Fondation Türkiye Maarif, le professeur Birol Akgun, explique à TRT Afrika qu'elle opère désormais dans 25 pays africains. "Dans 15 de ces pays, les écoles gérées par FETO ont été remises à la fondation".

La Fondation Maarif reprend ces écoles dans le but de libérer les pays africains du danger imminent que représente la présence de la FETO en leur sein et de bloquer définitivement les sources de revenus de cette organisation en dehors de la Turquie.

Avec sa politique stratégique et dynamique gagnant-gagnant, la Turquie entend continuer à renforcer ses relations avec le continent africain dans tous les secteurs. L'Afrique devenant un terrain de concurrence mondiale, la Turquie doit faire davantage pour maintenir la position qu'elle mérite sur le continent.

Davantage d'investissements directs turcs sont destinés à l'Afrique, en particulier dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de la construction, de l'exploitation minière, de la défense et de l'éducation.