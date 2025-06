Des frappes aériennes ont visé le parlement dans la capitale Ankara, tandis que des soldats envahissaient le siège du parti AK au pouvoir et retenaient en otage le chef d'état-major de l'armée, le général Hulusi Akar.

Alors que les coups de feu et les explosions retentissaient dans les villes d'Ankara et d'Istanbul jusque tard dans la nuit, des citoyens ordinaires sont descendus dans la rue pour s'opposer au coup d'État, certains se jetant sur les chars qui sillonnaient les rues.

Plus de 250 personnes ont été tuées et plus de 2 000 autres blessées.

Les autorités ont désigné Fetullah Gulen et son organisation terroriste, Fethullah Terrorist Organisation (FETO), comme les principaux suspects de la tentative de coup d'État. Des milliers de personnes accusées d'être impliquées ont fui la Turquie dans les heures et les jours qui ont suivi le coup d'État, et nombre d'entre elles se sont retrouvées dans des pays européens.

Une campagne de plusieurs décennies

Les autorités turques affirment qu'il s'agit d'un réseau parallèle qui opère depuis plusieurs décennies dans le pays. Avant le coup d'État, il avait tenté de manipuler la situation politique en s'infiltrant au cœur des institutions de l'État, selon des responsables turcs.

Fetullah Gulen, qui dirige l’organisation terroriste, vit sous protection dans l'État américain de Pennsylvanie. Il est accusé de mener depuis des décennies une campagne visant à renverser l'État turc.

Gulen a commencé dans les années 1960 en tant que prédicateur à s'impliquer dans la politique turque et on pense qu'il a jeté les bases d'une organisation qui s'est répandue dans le monde entier. Ses détracteurs affirment qu'il y est parvenu principalement en ouvrant des écoles qui remplissaient la mission de réseaux d'espionnage à l'étranger, des États-Unis à l'Asie centrale, en passant par l'Afrique et l'Europe.

Toutefois, l'impact de l'organisation terroriste a diminué dans de nombreux pays depuis l'échec du coup d'État, beaucoup prenant leurs distances avec elle. Dans les écoles, par exemple, on pouvait voir dans le passé un nombre important de citoyens turcs dans le personnel académique et non académique, mais avec les développements depuis 2016, ce nombre a diminué. Dans les hôpitaux aussi, ce nombre a diminué", explique à TRT Afrika Kabiru Adamu, directeur de la société de conseil en sécurité Beacon Consulting en Afrique de l'Ouest.

Démantèlement du réseau

Les écoles de FETO ont servi et se sont faites connaître comme des lieux où l'on attirait du sang neuf à des fins de corruption, d'abord en se camouflant pour tenir des conversations religieuses, puis en inscrivant des personnes qui seraient préparées à être placées illicitement dans l'armée, le système judiciaire et les institutions policières. Certains chefs d'entreprise et professeurs d'université ont également fait l'objet d'un chantage à la coopération ou ont été volontairement liés au groupe.

Il s'agissait d'une stratégie de recrutement extralégale qui transformait les diplômés en ressources utiles grâce à un lavage de cerveau idéologique intense.

Après la tentative de coup d'État, l'opposition et le gouvernement turcs se sont accordés sur le fait que l'organisation devait être