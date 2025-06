Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé l'espoir que les parties à l'accord sur les céréales de la mer Noire prolongent l'accord qui doit expirer lundi.

"Nous nous préparons à accueillir (le président russe Vladimir) Poutine en Turquie au mois d'août. Nous sommes d'accord sur l'extension du corridor céréalier de la mer Noire".

"Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a envoyé une lettre à M. Poutine. J'espère que cette lettre nous permettra de garantir l'extension du corridor céréalier grâce aux efforts conjoints de la Russie et de l'UE", a déclaré M. Erdogan à la presse après la prière du vendredi à Istanbul.

Cela contribuera à résoudre les problèmes des pays africains pauvres, a déclaré M. Erdogan, ajoutant que M. Poutine était également d'accord sur ce point.

Auparavant, M. Poutine avait proposé d'envoyer gratuitement des céréales aux pays pauvres.

Il y a un an, la Turquie, l'ONU, la Russie et l'Ukraine ont signé un accord à Istanbul pour reprendre les exportations de céréales à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire, qui avaient été interrompues après le conflit russo-ukrainien qui a débuté en février 2022. Un centre de coordination conjoint a été mis en place à Istanbul avec des fonctionnaires des trois pays et de l'ONU pour superviser les expéditions.

Le premier navire transportant des céréales dans le cadre de cet accord historique est parti en août du port ukrainien d'Odessa.

La Turquie, saluée au niveau international pour son rôle unique de médiateur entre l'Ukraine et la Russie, a appelé à plusieurs reprises Kiev et Moscou à mettre fin au conflit par la négociation.

Les responsables russes ont fortement laissé entendre qu'ils pourraient bloquer ce mois-ci l'extension de l'accord sur les céréales, se plaignant que certaines parties de l'accord autorisant les exportations russes n'ont pas été respectées.

Liens avec la Grèce

En ce qui concerne les relations avec la Grèce, le président Erdogan a souligné que le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et lui-même, récemment réélus, partageaient l'objectif commun de prendre des mesures "dans une direction positive".

Erdogan et Mitsotakis se sont rencontrés mercredi en marge d'un sommet de l'OTAN dans la capitale lituanienne de Vilnius.

M. Erdogan a déclaré avoir discuté avec M. Mitsotakis des questions les plus importantes "liées à la Thrace occidentale et à la question des muftis".

La région grecque de la Thrace occidentale, près de la frontière avec la Turquie, abrite une importante minorité musulmane turque, établie de longue date, qui compte environ 150 000 personnes.

Les droits des Turcs sont garantis par le traité de Lausanne de 1923, mais la situation s'est considérablement détériorée au cours des dernières décennies, la Grèce refusant de reconnaître les chefs religieux, ou muftis, élus par la minorité.

M. Erdogan a indiqué qu'il pourrait rencontrer à nouveau M. Mitsotakis à l'avenir, après des préparatifs préliminaires menés par les ambassadeurs et les ministres des affaires étrangères.

Processus d'adhésion de la Turquie à l'UE

Lors de ses entretiens avec d'autres dirigeants à Vilnius, M. Erdogan a déclaré avoir discuté en détail du processus d'adhésion de la Turquie à l'UE.

Nous avons discuté en détail avec les dirigeants des pays de l'UE et leur avons dit : "Nous voulons que des mesures positives soient prises à l'égard de la Turquie, qui est restée bloquée devant les portes de l'UE pendant 52 ans", a-t-il ajouté.

La Turquie a déposé une demande d'adhésion à l'UE en 1987 et est un pays candidat depuis 1999.

Les négociations en vue d'une adhésion pleine et entière ont débuté en octobre 2005, mais se sont enlisées ces dernières années en raison des obstacles politiques érigés par certains pays.