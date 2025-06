À l’occasion du septième anniversaire de la tentative de coup d'État déjouée de 2016 en Turquie, la Turkevi Center de New York, a été le théâtre d’une exposition dont la pièce maîtresse était une bannière arborant les photos et les noms des victimes du putsch manqué.

Intervenant lors d'une cérémonie de commémoration tenue, vendredi, à la Turkevi Center de New York, qui abrite des représentations diplomatiques de la Turquie, l'ambassadeur auprès de l'ONU, Sedat Onal, a exhorté la communauté internationale à coopérer avec Ankara et à agir de concert pour faire échec à l'organisation terroriste FETO.

"Elle ne représente pas uniquement une menace pour la sécurité et la stabilité de la Turquie, mais une menace pour (tous) les pays dans lesquels elle opère. Il s'agit là d'un avertissement clair et net", a-t-il déclaré.

Le consul général turc à New York, Reyhan Ozgur, a pour sa part déclaré lors de la même cérémonie : "Nous nous souvenons de ce jour comme de celui où notre nation a été confrontée à un défi sans précédent, la lâche tentative d'une petite faction de nos forces armées de prendre le contrôle de notre gouvernement".

Et Reyhan Ozgur d'ajouter : "Mais nous nous souvenons aussi de ce jour comme celui qui a vu notre nation soudée face à l'adversité et démontré la détermination inébranlable du peuple turc à sauvegarder nos valeurs démocratiques".

Le 15 juillet est célébré chaque année en Turquie comme la Journée de la démocratie et de l'unité nationale.

Le FETO et son chef de file établi aux États-Unis, Fetullah Gulen, sont les instigateurs du coup d'État déjoué, qui a fait 252 morts et 2 734 blessés. Ankara accuse également le FETO d'être à l'origine d'une campagne de longue haleine visant à renverser l'État en infiltrant ses institutions, en particulier l'armée, la police et la magistrature.

Fetullah Gulen vit depuis 1999 en exil volontaire aux États-Unis, près de Saylorsburg, en Pennsylvanie.