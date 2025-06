Par Nuri Aden

Au cœur de l'une des décisions historiques prises par la Turquie après l'échec de la tentative de coup d'État du groupe terroriste FETO le 15 juillet 2016, se trouvaient les rêves de millions d'enfants en Afrique qui attendaient d'être sauvés de la spirale de l'idéologie subversive propagée par l'organisation.

Le réseau à tête d'hydre de FETO, y compris les écoles gérées par le groupe dans le cadre de son subterfuge terroriste, a sapé les fondements de l'éducation en Afrique depuis les années 1990, lorsque la nuit la plus sombre de l'histoire politique récente de la Turquie a conduit à un mouvement réformiste pour récupérer l'avenir des générations à travers le continent.

Répondant à l'appel du président Recep Tayyip Erdogan, la fondation à but non lucratif turque Maarif a repris en 2016, après des accords mutuels avec les pays africains, un total de 118 écoles qui étaient gérées par le groupe occulte FETO dans 16 pays africains.

Les enfants qui devaient être sauvés de la doctrine terroriste de FETO allaient de la maternelle au secondaire. Cette transition complexe a été rendue possible grâce à l'historique de la coopération entre la Turquie et un groupe de nations africaines amies.

Cela fait sept ans que le gouvernement turc a lancé cette action, permettant à des millions d'enfants en Afrique de poursuivre leur éducation sans le lavage de cerveau politique de FETO et transformant la Fondation Maarif en un catalyseur aidant à cimenter les relations entre la Turquie et les pays africains.

Grâce à un statut spécial adopté par l'Assemblée nationale turque, la fondation Maarif - dont le nom est dérivé du mot ottoman-turc pour l'éducation ou du mot arabe pour la connaissance ou la sagesse - a été créée en tant que fondation éducative à but non lucratif le 17 juin 2016.

La confiance du gouvernement

Au fil des ans, le Maarif est devenu un pilier du développement de l'Afrique par le biais de l'éducation, en utilisant son expertise pour concevoir un programme d'études de qualité et fournir une formation alignée sur les besoins spécifiques de chaque pays dans lequel il opère.

Toutefois, à la différence de l'organisation terroriste FETO, la fondation propose aux étudiants un enseignement dans des matières fondamentales telles que les sciences, les mathématiques et les sciences sociales, les dotant ainsi des compétences nécessaires pour faire face aux défis futurs, sans encoder idéologiquement les jeunes pour leurs propres agendas politiques.

La Somalie a été le premier pays à remettre à Maarif sept écoles appartenant auparavant à l'organisation FETO, ce qui témoigne de la confiance du gouvernement dans la fondation.

En Tanzanie, Maarif est reconnue pour sa contribution au secteur de l'éducation en gérant plus de 10 écoles accueillant environ 2 000 élèves.

Les écoles Maarif se distinguent également par leur programme unique de construction d'identité qui se concentre sur les cultures africaines, y compris diverses langues africaines en plus du turc.

Chaque année, plus de 1 000 étudiants africains arrivent en Turquie pour poursuivre des études supérieures grâce aux programmes de bourses du gouvernement turc.

Liens culturels

Maarif, une institution dirigée par le gouvernement, s'est fait connaître pour sa capacité à concevoir les meilleurs programmes d'études et à fournir la bonne formation qui correspond aux besoins réels de chaque nation, puisqu'elle sert à fournir aux étudiants un enseignement de qualité en sciences, en mathématiques et en sciences sociales, afin de les doter des outils nécessaires pour faire face aux idéologies malveillantes contemporaines qui prévalent dans le monde d'aujourd'hui.

Dans le but d'élever les étudiants, l'Institut Maarif a poursuivi ses efforts éducatifs dans 447 établissements d'enseignement répartis dans 51 pays, où il gère également des écoles de formation professionnelle.

Plus de 50 000 étudiants de toutes nationalités reçoivent actuellement une éducation formelle et informelle, ainsi qu'une formation professionnelle, de la part de la fondation Maarif, qui gère 500 établissements d'enseignement dans 51 pays.

Des milliers d'enseignants et d'autres employés font également partie de l'équipe de formation.

La fondation Maarif s'est fait connaître en Tanzanie pour sa contribution au secteur de l'éducation, notamment en gérant plus de 10 écoles accueillant plus de 2 000 élèves.

Elle a initié les élèves aux cultures turque et africaine, ainsi qu'à d'autres langues du monde et à la langue turque.

La fondation Maarif a largement contribué à promouvoir l'éducation et les talents des enfants en finançant des études gratuites pour les enfants des pays en développement dotés de talents extraordinaires, grâce à une collaboration étroite, notamment avec les ministères de l'éducation des pays dans lesquels elle opère.

Donner aux jeunes aux talents limités la possibilité de s'améliorer grâce à cette action est l'une des approches possibles.

Le gouvernement turc prône un monde plus équitable, débarrassé de la perception généralement étroite de l'Afrique comme un continent éloigné des autres.

À cet égard, la Fondation Maarif vise à élargir l'accès aux normes éducatives contemporaines au monde entier.

La Fondation Maarif se place ainsi sur le devant de la scène grâce à son caractère non lucratif et à son programme ouvert, contrairement aux écoles de la FETO qui gèrent des entreprises dans l'ombre partout dans le monde.

Au cours des sept dernières années, la Turquie a apporté des contributions à l'"enseignement supérieur" à l'échelle mondiale qui ne peuvent être négligées.

Selon le professeur Birol Akgun, président de l'Institut d'éducation Maarif en Turquie, la Fondation Maarif contribue également aux liens culturels entre la Turquie et l'Afrique.

Des distinctions de premier ordre

Afin de répondre aux demandes de la communauté africaine et de soutenir les interactions économiques, militaires et politiques complexes avec la Turquie, il a souligné que la fondation aspire à réaliser les souhaits des peuples du continent.

"Nous travaillons d'arrache-pied pour établir des relations. Le niveau de croissance industrielle et d'éducation de la Turquie sert de modèle à d'autres nations africaines" dit le professeur Birol Akgun.

Au Togo, la fondation Maarif a également créé le complexe sportif Maarif, dans le but d'établir des protocoles de coopération avec les clubs sportifs de la ligue turque de football, les écoles supérieures de sport et les universités dotées d'une faculté de sciences du sport, d'échanger des expériences, d'apporter un soutien technique et d'organiser différentes activités sportives pour renforcer la coopération.

"Nous faisons de gros efforts pour participer aux relations. L'infrastructure de la Turquie est un modèle pour les pays africains en raison du niveau qu'elle a atteint dans le domaine du développement industriel et de l'éducation" a ajouté le professeur Birol Akgun.

De nombreuses distinctions ont également été décernées aux écoles du Maarif. Maarif a reçu les plus grands honneurs du ministère de l'Éducation de Djibouti pour l'année scolaire 2018-19.

Lors du tournoi de robotique inaugural de 73 équipes de la ligue Lego Arabia 2019, organisé en Jordanie par le Center for Excellence in Education et l'AI Society of Arab Robotics, les élèves tunisiens de l'école de robotique Maarif ont remporté un prix spécial décerné par les juges.

En décembre 2022, le prix du meilleur programme de biologie et le projet "Comparaison de la croissance des plantes en hydroponie et en terre" ont été attribués à l'école turque Maarif de Zanzibar.

Maheen Masoud, lycéenne à l'école Pak-Turk Maarif dans le district pakistanais de Lahore, a remporté le concours de mathématiques "O-Level Board" en juin 2021.

Impact des bourses d'études

En outre, les écoles Maarif du Niger ont remporté le prix de la santé, de l'hygiène et de la bonne éducation, devançant un certain nombre d'autres institutions. Maarif collabore avec des universités turques pour offrir aux étudiants un enseignement supérieur.

Jusqu'à présent, les institutions turques ont délivré des diplôms à environ dix mille élèves africains.

L'initiative de bourses d'études a aidé près de 15 000 étudiants. Ces chiffres témoignent de la proximité et de l'amitié croissantes entre la Turquie et l'Afrique au quotidien.

"Nous renforcerons nos liens de fraternité et de sincérité avec les nations africaines".

Le président Erdogan a fait cette déclaration lors de la réunion d'Istanbul sur la collaboration entre la Turquie et l'Afrique en 2021.

"Il est vrai que les réalisations de l'éducation turque à travers les écoles Maarif et la collaboration de l'industrie de l'éducation turque sont des motifs de fierté et servent à améliorer davantage les relations et un meilleur avenir entre l'Afrique et la Turquie" a déclaré le professeur Birol Akgun.