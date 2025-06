Le bılan des pluıes torrentıelles quı sont abattue sur le pays est passe à 21 morts ce samedı matın. Les services ferroviaires ont également été interrompus dans certaines parties du pays. Des milliers de personnes ont été évacuées alors que les pluies ont provoqué des coulées de boue et fait déborder les rivières, selon Yonhap News, basé à Séoul.

La province de Gyeongsang du Nord, dans le sud-est du pays, a enregistré le plus grand nombre de victimes, avec 16 décès, principalement dus à des glissements de terrain et à l'effondrement de maisons. Environ 6 400 habitants du centre de Goesan ont été évacués.

Alors que les fortes pluies se poursuivent dans tout le pays, 1 567 personnes issues de 1 002 ménages dans 13 villes et comtés sont désormais en quête des abris temporaires. Parmi elles, 1 114 personnes n'ont pas pu rentrer chez elles pour des raisons de sécurité.

Le gouvernement sud-coréen a placé ses fonctionnaires en état d'alerte maximale en prévision du pic de la mousson d'été. Des pluies torrentielles ont balayé le pays, provoquant des coupures d'électricité et forçant plus d'une centaine de personnes à évacuer leur domicile.

Plus de 4 000 foyers ont subi des coupures d'électricité dans la capitale, Séoul, en raison des fortes pluies qui ont commencé dimanche dernier.

Selon le ministère de l'intérieur et de la sécurité, 135 personnes ont été forcées d'évacuer leur domicile à partir de 6 heures du matin ce samedi.

Une personne est portée disparue dans la ville de Busan, dans le sud du pays, et une autre a été blessée dans la province de South Jeolla.

Lors d'une réunion avec les agences gouvernementales, le Premier ministre Han Duck-soo a déclaré vendredi qu'il était de la plus haute importance de veiller à ce qu'il n'y ait pas de victimes et a ordonné aux fonctionnaires de rester en état d'alerte. Plus de 10 500 policiers ont été affectés à la circulation et les patrouilles ont été renforcées.

Les pluies les plus fortes depuis 115 ans

L'été dernier, la capitale Séoul a été frappée par des inondations causées par les pluies les plus fortes en 115 ans, inondant des appartements en demi sous-sol dans des quartiers de faible altitude, y compris dans le quartier aisé de Gangnam.

La Corée du Nord a également reçu de fortes pluies et pourrait ouvrir les vannes des barrages sur les rivières qui traversent la frontière entre les deux Corées, a ajouté Han Duck-soo.

"De fortes pluies sont attendues dans la province de Hwanghae et nous devons nous préparer minutieusement à la possibilité que la Corée du Nord libère de l'eau de son barrage de Hwanggang", a-t-il déclaré, en référence à la région centrale du Nord.

De tels lâchers d'eau, souvent sans préavis de la part de Pyongyang, ont provoqué de brusques montées des eaux dans les rivières qui, les années précédentes, ont causé des inondations et fait des victimes dans le Sud.

Le ministère de l'unification, qui gère les relations avec le Nord, a déclaré vendredi qu'il avait de nouveau envoyé un message le mois dernier pour demander à être prévenu en cas de lâcher d'eau, mais qu'il n'avait pas reçu de réponse.