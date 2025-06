"Nous rendons hommage aux martyrs qui ont vaillamment résisté à l'odieuse tentative de priver le peuple turc de démocratie et de leurs droits fondamentaux", a déclaré le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif dans un message sur Twitter.

"Ce jour historique représente également la foi et la confiance inébranlables dans le leadership de mon frère, S.E. le président Erdogan. Ce que nous avons retenu de cette journée, c'est que les nations peuvent surmonter n'importe quel défi grâce au pouvoir de l'unité et de la fraternité", a-t-il ajouté.

Vendredi, Raja Pervez Ashraf, président de l'Assemblée nationale du Pakistan, a également exprimé sa solidarité “indéfectible et son soutien inébranlable” au peuple turc, au Parlement et au gouvernement de la République de Turquie.

"La résistance courageuse du peuple turc à la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016 est un excellent exemple de la façon dont les nations peuvent surmonter les obstacles et les difficultés en coopérant et en faisant preuve de courage, de détermination et de dévouement", a-t-il affirmé dans un communiqué publié par son bureau.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a quant à lui envoyé une lettre à Erdogan à cette occasion.

Dans sa lettre, M. Aliyev commémore avec “un profond respect la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour empêcher la tentative de coup d'État”.

M. Aliyev a souligné que la victoire, “obtenue au prix du sang et de la vie des martyrs”, confirmait “l'amour viscéral” du peuple turc pour sa patrie et son “esprit de lutte”.

"La journée de la démocratie et de l'unité nationale, qui est un symbole de solidarité et d'unité nationale, restera un jour d’honneur dans l'histoire de l'État turc. Dès le début de cet affront, le peuple et l'État azerbaïdjanais se sont tenus aux côtés de la Turquie”, a ajouté M. Aliyev, avant de condamner “les traîtres qui ont attaqué le gouvernement légitime du pays”.

L'émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, a également envoyé un message de solidarité et de félicitations à Recep Tayyip Erdogan, pour célébrer le 7e anniversaire de la tentative du coup d'Etat déjouée, a indiqué l'agence de presse nationale QNA.

La tentative de coup d'État déjouée du 15 juillet 2016 orchestrée par l'organisation terroriste “FETO”, et son chef basé aux États-Unis, Fetullah Gulen, a fait au moins 252 morts et plus de 2.700 blessés.

Ankara accuse également “FETO” d'être à l'origine d'une campagne de longue haleine visant à renverser l'État en infiltrant ses institutions, en particulier l'armée, la police et la magistrature.